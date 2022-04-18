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東京去年首見男性淨流出 更多女性流入為追求一件事

編譯季晶晶／綜合17日電
日本最新人口趨勢顯示，女性持續受東京等大城市吸引，許多男性則偏好遠程辦公離開大城市。(美聯社)
日本最新人口趨勢顯示，女性持續受東京等大城市吸引，許多男性則偏好遠程辦公離開大城市。(美聯社)

日經報導，日本最新人口趨勢顯示，女性持續受東京等大城市所吸引，許多男性則偏好遠程辦公離開大城市。

東京仍有淨流人，但去年遷出的男性人數超過遷入數，是25年來首見，而此時有更多女性搬進城市過活。

根據總務省，在2021年，大都市區居民淨流入量達到5433人。趨勢明顯，有1344 名男性遷出，6777名女性遷入。橫濱所在的神奈川縣，女性淨流入量最大，為17555人。至於其他東京鄰近地區，埼玉縣增加14535 名女性，千葉縣增加8473 名女性。

與此同時，沒有大城市的地區出現女性淨流出。何如廣島淨損3580名女性，福島是3572名。

2020年進行的日本最近人口普查發現，過去10年大城市的女性比例有所上升。在大東京都會區、橫濱的女性比例增加0.71個百分點，埼玉增加0.69，川崎增加0.67。在農村地區，女性比例則急劇下降。

相較於其他國家，日本的人口更集中於大城市。2020年城市區人口占全國的92%，遠高於1950年的53%。

根據聯合國數據，日本是唯一一個此一比率高於90%的主要已開發經濟體，美國才83%，德國是78%。

為什麼日本大城市吸引年輕女性，男性卻不？主要是機會。

一名23歲的女子去年10月在東京解除疫情緊急狀態後，離開關西地區的老家，前往東京工作。 她說，「東京有許多公司可以讓女性提升自己的職業生涯」。

日本基礎研究所（NLI）研究員Kanako Amano說：「年輕女性很清楚自己想要什麼，但她們想要的工作，在農村往往找不到，或僅限於男性。」

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