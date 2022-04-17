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烏克蘭隊員留「前線打仗」無緣參賽 哈利王子開幕式讚：勇氣過人

中央社／海牙16日綜合外電報導

英國哈利王子今天在荷蘭舉行的「永不屈服運動會」開幕式上讚揚烏克蘭隊的勇氣，烏克蘭選手也受到全場起立歡呼。

法新社報導，正式頭銜為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子，在荷蘭海牙（The Hague）舉辦的「永不屈服運動會」（Invictus Games）開幕式向觀眾說：「你們的勇氣以及選擇來此，親臨現場，再怎麼強調都不過分。」

哈利王子的妻子梅根（Meghan）也用烏克蘭語補充道：「榮耀歸於烏克蘭。」她所指的，是國家2月24日遭俄羅斯侵略，但仍來參賽的烏克蘭隊。

哈利王子表示，烏克蘭隊告訴過他，「儘管困難重重」，他們仍希望參賽，「除了要展現你們的韌性，還要道出你們所知道的實情，有關你們國家發生何事的真相」。

「你們知道，我們與你們同在，全世界都與你們團結在一起，且你們理應得到更多。」

薩塞克斯公爵夫婦15日抵達荷蘭，這是他們兩年多前辭去王室職務、搬到北美後，首次在歐洲公開露面參與活動。

前1天，他們秘密返回英國溫莎城堡（Windsor Castle）探訪哈利王子的祖母、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），據說夫婦倆也見了哈利王子的父親查爾斯王子（Prince Charles）。

哈利與梅根先前接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時，指控王室成員當中有人是種族主義者。他們並沒有指名道姓這個人是誰，但仍引發軒然大波，與英國王室間的關係也更趨緊繃。

烏克蘭隊有成員困馬立波 性命堪虞

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在致詞中表示，烏克蘭隊有成員無法參加比賽，而是留在「前線打仗」。

哈利王子曾在英國軍隊服役並赴阿富汗執行任務，後來為傷殘退伍軍人舉辦永不屈服運動會。

這場20國500多名選手參加的運動會，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而兩度延期。

烏克蘭隊有19人親赴荷蘭參賽，他們說，很遺憾，有1人被困在烏克蘭港都馬立波（Mariupol）而無法出席。

烏克蘭隊發言人告訴法新社，受困的成員是白芙絲卡（Yuliia Paievska），現在「有死亡的危險」。聲明說：「她是隊伍上唯一的女性，原本要挑戰射箭和游泳項目」。

烏克蘭 哈利 英國

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