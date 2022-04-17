金正恩親自視察 北韓再射2新武器 稱「提升戰術核武效能」

北韓16日在領導人金正恩視察下，試射「新型戰術導向武器」。（Getty Images）

北韓 官方中央通信社（KCNA）當地時間17日清晨報導，北韓在領導人金正恩 16日視察下成功試射新武器系統，並宣稱這將能提升平壤 當局的戰術核武效能。

路透引述南韓軍方表示，偵測到16日晚間6時左右，北韓朝日本海方向發射2枚飛行物，偵測飛行最高速度低於4馬赫（音速4倍），飛行距離約110公里。南韓軍方、情報部門、國家安保室等在偵測到北韓試射後已緊急召開會議進行評估。

KCNA報導稱，此「新型戰術導向武器」對「大幅改善前線長程火炮部隊火力以及提升戰術核武運作具重大意義」。報導又說，這次試射很成功，金正恩並對軍方研究團隊做出進一步增強防衛實力和核戰鬥武力的重要指示。

北韓16日在領導人金正恩視察下，試射「新型戰術導向武器」。（Getty Images）

另據日本放送協會（NHK）報導，北韓執政勞動黨機關報「勞動新聞」在當地時間17日報導，在金正恩總書記視導下，北韓於16日成功試射「新型戰術導向武器」，金正恩並做出「更進一步強化防衛力與核戰鬥武力的指示」。

NHK報導稱，此新武器據信是16日發射的低空不規則軌道飛行短程彈道飛彈。北韓正根據其「5年國防計畫」，反覆進行彈道飛彈等試射，據信最新試射旨在牽制可望於18日起展開的美國和南韓聯合軍事演習。

此外，北韓官媒朝中社報導，北韓首都平壤市群眾15日晚在市中心金日成廣場舉行遊行活動，慶祝已故領導人金日成110歲冥誕。報導並未提到任何金正恩公開發言內容，北韓當局也未如外界預期的舉行閱兵、甚至試射核武器。

報導說，遊行隊伍由工人階級方隊、農業勞動者方隊、青年學生方隊等組成。北韓勞動黨總書記金正恩出席並觀看了遊行活動。遊行活動開始前，金正恩以及其他黨和國家領導人出席了在金日成廣場舉行的慶祝金日成冥誕110周年中央報告大會。

北韓領導人金正恩15日向金日成廣場上慶祝「太陽節」的民眾揮手致意。（歐新社）

另據報導，在15日「太陽節」當天，金正恩同夫人李雪主參謁了平壤錦繡山太陽宮。錦繡山太陽宮位於平壤東北郊大城區，安放著已故領導人金日成和金正日父子的靈柩。「太陽節」是金日成的生日，是該國最重要的節日之一。

報導並未提到任何金正恩公開發言內容。今年正好為整數周年，外界原預期平壤當局會盛大慶祝，並同時舉行閱兵，但今年2月的金正日生日（光明星節）與太陽節都未舉行閱兵。

首爾新聞等南韓媒體分析，北韓近期一直出現準備閱兵的動態，但在光明星節及太陽節都未舉行，推測在25日北韓人民軍創建紀念日舉行閱兵的可能性更高。