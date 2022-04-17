何時交棒黃循財 李顯龍：大選前後

新加坡 財政部長黃循財獲推舉成為執政黨人民行動黨第4代團隊領導人，總理李顯龍今天說，若行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理；至於交棒時程，仍須考量黨內選戰策略等因素。

中央社報導，去年4月，原被視為下任總理人選的星國副總理王瑞杰突然宣布，基於年齡及健康考量，不再擔任人民行動黨第4代領導團隊領軍人物，為向來穩定的新加坡政壇投下震撼彈。

歷經一年左右的時間，身兼人民行動黨秘書長的李顯龍14日透過聲明宣布，黃循財獲推舉作為第4代團隊領導人。李顯龍、黃循財等人今天舉行記者會進一步說明。

根據通訊及新聞部提供新聞資料，對於媒體詢問第4代團隊接棒時程，李顯龍表示，會謹慎考量，「我已經70歲了」，期待在黃循財準備好的時候，交棒給他。

李顯龍指出，交棒時間點的考量因素包括人民行動黨的下屆大選選戰策略，他會跟黃循財討論並決定是否在大選前交棒，由黃循財率領行動黨打選戰，或仍由他領軍，若打贏選戰，再交棒給黃循財。

他說，「這將取決情況如何演變，我們之後會做出決定」，但不論採用哪種方式，「我們的計畫是若人民行動黨贏得下屆大選，將由黃循財擔任總理」。

黃循財表示，「我們會討論、規劃下屆大選的選戰策略，努力爭取為新加坡人民服務的機會」。現在他需要時間跟團隊討論接下來要做的事，如何因應眼前迫切的挑戰。

新加坡下屆國會大選最遲將於2025年11月舉行。

至於黃循財副手人選，李顯龍表示，黃循財的副手及核心團隊成員將由他自行決定。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人，他將於近期進行內閣調整，一般預料將由黃循財接任副總理。

現年70歲的李顯龍原本希望70歲前完成交接，但疫情 打亂了一切規劃。李顯龍於2020年7月大選後表示，首要之務是控制疫情、穩定經濟，他將在做好這些工作後，把新加坡交給下一代領導團隊。

49歲的黃循財擁有多年公職經歷，自2011年起擔任國會議員，曾任國家發展部長、教育部 長等職。2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，星政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財擔任小組聯合領導人之一，多次親上火線說明防疫政策。