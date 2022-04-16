金日成冥誕 北韓沒核爆也未閱兵 金正恩罕見未亮相

4月15日是金日成110歲冥誕（即太陽節），北韓首都平壤市區舉辦燈會、煙火秀等大規模慶祝活動。（Getty Images）

北韓 15日慶祝「國父」金日成110歲冥誕（太陽節），外界關注金正恩是否會核試爆或舉行閱兵展示最新武器。雖然一度有消息指首都平壤 當天凌晨出現閱兵跡象，但最新衞星照片顯示士兵繼續在基地訓練，官方尚無任何公布。官媒中央電視台罕見轉播平壤市區燈會、煙火秀，但領導人金正恩及勞動黨高層並未出現在現場畫面中。

平壤消息人士指當天凌晨聽到戰機飛越上空，閱兵似乎已經開始。但分析14日早上至15日早上拍攝的衞星照片後，發現軍車仍停在訓練基地的同一位置；根據過去的先例，這些軍車在閱兵結束後通常都停在另一個位置。

北韓中央廣播電台15日報導，金日成廣場當晚7時舉行青年學生晚會和大型演出「永遠的太陽之歌」慶祝太陽節。除平壤外，其他地區當晚也舉辦晚會慶祝。分析認為，北韓此舉是為了消除經濟困難局面下民眾的不滿、加強內部團結。

南韓 電視台SBS引述「北緯38度」資料報導，近期拍攝的衛星照片顯示，北韓正在修復之前被炸毀的豐溪里核試驗場坑道，並在周邊興建兩座新建築；南韓及美國情報單位推測，平壤當局可能在5月南韓新政府上任時進行核試，而太陽節的閱兵式可能延後至25日北韓人民革命軍創建紀念日舉行。

部分意見分析，北韓日前已進行聲稱為「火星-17」的洲際彈道飛彈（ICBM）試射，武力示威已達到相當高水準，並不急著再以閱兵式展現武力；也有意見認為，一個月內進行兩次閱兵式恐有難度。

南韓傳媒報導，美國與日本則於13、14日派出神盾艦在日本海進行聯合軍演，加強美日同盟的威懾反應能力。

另外，日韓媒體15日報導，韓美雙方正就南韓候任總統尹錫悅與美國總統拜登於5月21日在首爾舉行峰會的方案進行協調溝通。但南韓總統職務交接委員會方面表示，相關事宜尚無任何定論。