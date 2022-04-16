以巴衝突160傷 美國深表關切

耶路撒冷舊城區艾格薩清真寺所在的聖殿山範圍，一名以色列安全部隊人員周五舉槍指向巴勒斯坦示威者。（路透）

巴勒斯坦 民眾和以色列 安全部隊，15日早上於艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發衝突，造成60多人受傷，另有400名巴人被拘留。美國今天表示「深感關切」。

這是穆斯林齋戒月開始以來，當地首次出現對峙。稍早以色列與約旦河西岸剛發生為時3周的血腥暴亂場面，因為今年穆斯林齋戒月時間正逢猶太 教逾越節（Passover）和基督教復活節（Christian Easter）。

外界憂心，這次事件可能引發更大規模衝突。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中指出：「我們呼籲各方保持克制，避免挑釁行為和言辭。」

以色列安全部隊通報，「有數十名蒙面男子」清晨行進到艾格薩清真寺，他們高呼口號並燃放煙火，然後人群向猶太人最神聖的祈禱場所西牆投擲石塊，安全部隊待齋戒月晨禱結束後進入寺內「驅散群眾」。

一名巴勒斯坦紅新月會（Red Crescent）人員稱，117名傷者被緊急送往耶路撒冷當地醫院，「數十名其他傷者」在現場接受治療。他說，這些人「是因橡皮子彈、音爆彈（sound grenades）攻擊或遭毆打受傷」。

以色列總理班奈特透過發言人表示，警方拘留了數百名巴人，當局正為致力回復聖殿山和國內各地的平靜。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人請求國際社會立刻介入，阻止以色列「入侵」艾格薩清真寺，防止形勢失控。