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報復制裁？ 反制美日？俄艦隊日本海射2巡弋飛彈

編譯中心／綜合14日電
俄羅斯聯邦國防部14日表示，位在日本海的2艘俄羅斯海軍潛艇在演習期間發射了巡弋飛彈。(取材自推特)
俄羅斯聯邦國防部14日表示，位在日本海的2艘俄羅斯海軍潛艇在演習期間發射了巡弋飛彈。(取材自推特)

俄羅斯媒體報導指出，俄羅斯太平洋艦隊從日本海海域試射了巡弋飛彈。日媒認為，這是因俄武攻烏克蘭，日本加強制裁俄，俄藉此牽制日本。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，俄羅斯國防部14日表示，俄羅斯太平洋艦隊的潛艦想定日本海有敵方船艦，試射了「口徑」式（Kalibr）巡弋飛彈，並公布了試射巡弋飛彈的影片。

俄羅斯媒體塔斯社（TASS）報導，巡弋飛彈是從日本海海域發射。

日本朝日電視台新聞網引述塔斯社的報導表示，俄羅斯是從正在進行演訓的太平洋艦隊2艘最新型潛艦發射了共2枚「口徑」式（Kalibr）巡弋飛彈，命中位於海上想定的敵船目標。這款巡弋飛彈最大射程約可達2000公里。

這次曝光的俄羅斯潛艇為最新636.3第二批次，分別在2020及2021年入列服役，以火力強大、速度快、噪音極小而聞名。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯太平洋艦隊有15艘艦艇參加了此次演習，而潛艇「彼得巴甫洛夫斯克號(B-274)」與「沃爾霍夫號(B-603)」發射「口徑」巡弋飛彈，但並未說明目標設置距離和位置。

NHK引述內閣官房長官松野博一說法，稱「我們(日本)將避免詳述，因為這可能會暴露收集訊息的能力。近年來，俄羅斯軍方在日本各地部署了最新的設備、演習和訓練。活動正在變得更加活躍，我們將繼續收集有關俄羅斯軍隊動向的訊息並監控警報。」

目前在日本海，美國海軍與日本自衛隊正以美軍第7艦隊核動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）為主正在進行聯合軍演。

美軍第7艦隊核動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。 （...
美軍第7艦隊核動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。 （美聯社）

日本 俄羅斯 國防部

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