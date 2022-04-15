我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

首例 紐西蘭裁定殺人犯「送中」人權團體批可恥

編譯中心／綜合14日電
紐西蘭最高法院。(Getty Images)
紐西蘭最高法院。(Getty Images)

紐西蘭最高法院13日裁定，司法部可接受中國提出的引渡要求，將一名被指涉及上海一宗謀殺案的紐西蘭居民引渡到中國受審，此項裁決被視為有重大意義，將是紐西蘭首次將犯嫌引渡至中國受審，國際人權團體和中國問題專家質疑此次裁決。

紐西蘭最高法院（Supreme Court）13日公布裁決報告書，裁定涉嫌殺害中國女子的紐西蘭居民金京燁（Kyung Yup Kim）將會被引渡至中國接受審判。

金京燁出生於南韓，有紐西蘭永久居留權，他被中國當局指控涉嫌於2009年在上海旅行期間謀殺一名中國女子。2011年5月，紐西蘭政府收到來自中國的引渡要求。

金京燁否認涉案，他的律師強調，要是將金京燁引渡至中國，他將會遭受刑求，並且不會獲得公平審判。。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz報導，針對紐西蘭司法部接受金京燁「送中」一事，已激起多個國際人權團體和中國問題專家抨擊。國際特赦組織與人權觀察呼籲切勿將金京燁「送中」；人權觀察中國分部主任李察遜更指紐西蘭最高法院忽略中國人權狀況，她批評有關「送中」裁決是「漠視現實」。國際人權組織「保護衛士」資深顧問卡斯特批紐西蘭最高法院做了一項「可恥」的裁決。

司法部 南韓

上一則

認俄軍無差別攻擊平民 OSCE：違國際人道法

下一則

報復制裁？ 反制美日？俄艦隊日本海射2巡弋飛彈

延伸閱讀

火燒後院 澳洲部長急訪所羅門群島 力阻中國擴張

火燒後院 澳洲部長急訪所羅門群島 力阻中國擴張
紐西蘭宣布升息2碼、22年來最大升幅 紐元應聲上揚

紐西蘭宣布升息2碼、22年來最大升幅 紐元應聲上揚

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評
牛乳與乳製品飆漲

牛乳與乳製品飆漲

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫。路透

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

2022-04-08 10:24

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創