首例 紐西蘭裁定殺人犯「送中」人權團體批可恥

紐西蘭最高法院。(Getty Images)

紐西蘭最高法院13日裁定，司法部 可接受中國提出的引渡要求，將一名被指涉及上海一宗謀殺案的紐西蘭居民引渡到中國受審，此項裁決被視為有重大意義，將是紐西蘭首次將犯嫌引渡至中國受審，國際人權團體和中國問題專家質疑此次裁決。

紐西蘭最高法院（Supreme Court）13日公布裁決報告書，裁定涉嫌殺害中國女子的紐西蘭居民金京燁（Kyung Yup Kim）將會被引渡至中國接受審判。

金京燁出生於南韓 ，有紐西蘭永久居留權，他被中國當局指控涉嫌於2009年在上海旅行期間謀殺一名中國女子。2011年5月，紐西蘭政府收到來自中國的引渡要求。

金京燁否認涉案，他的律師強調，要是將金京燁引渡至中國，他將會遭受刑求，並且不會獲得公平審判。。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz報導，針對紐西蘭司法部接受金京燁「送中」一事，已激起多個國際人權團體和中國問題專家抨擊。國際特赦組織與人權觀察呼籲切勿將金京燁「送中」；人權觀察中國分部主任李察遜更指紐西蘭最高法院忽略中國人權狀況，她批評有關「送中」裁決是「漠視現實」。國際人權組織「保護衛士」資深顧問卡斯特批紐西蘭最高法院做了一項「可恥」的裁決。