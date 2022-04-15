80歲國寶主播獲賜豪宅 緊牽金正恩喜看房

平壤普通江畔階梯式高級住宅宣告完工。(路透)

韓聯社根據朝中社報導指出，北韓 領導人金正恩 在已故領導人、祖父金日成110周年冥誕「太陽節」前夕，主持首都平壤 市中心普通江畔階梯式住宅「瓊樓洞」高級公寓竣工儀式並剪綵，還致贈即將年滿80歲的「國寶主播」李春姬一間樓中樓住宅。

金正恩表示，李春姬50多年來手握革命的麥克風，雖然即將步入80歲，「仍站在一線讓黨和國家的聲音響徹萬方」。他也囑咐李春姬繼續在廣播事業上取得成果的同時，還要積極培養新生代力量。根據朝中社發布照片顯示，李春姬參觀新住家時緊牽金正恩的手，難掩興奮之情。

金正恩強調，「若領袖得知在自己生前的住處建起愛國有功人員的安樂家園，定會稱心快意」。

韓聯社報導指出，該區坐落於金日成生前私宅地皮「5號私邸」。5號私邸是金日成從上世紀50年代中期至70年代居住的私宅，屬於平壤市內數一數二的風水寶地。金正恩曾在2021年3月、4月、8月等四次視察此地，了解項目施工進度，併為該區取名為「瓊樓洞」。

李春姬於1971年進入朝鮮中央電視台工作，曾獲作為朝鮮播音員最高榮譽的「人民播音員」稱號和「努力英雄」稱號。