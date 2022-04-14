15日核試射？日媒：最新衛星曝光 北韓秘密重啟核試場

根據最近的衛星照片顯示，北韓正在為自2017年9月以來的首次核武器試驗做準備，當局目前正試圖讓豐溪里核試驗場重新投入使用。（取材自Maxar）

根據最近的衛星照片顯示，位於北韓 咸鏡南道豐溪里的核試驗場近期出現興建跡象，顯示北韓正在為自2017年9月以來的首次核武器試驗做準備。此外，南韓 國防研究院（KIDA）今天表示，北韓持有的核彈 頭數量可能在2040年達到現今的2倍。

日本經濟新聞報導，外界先前推測為了迎接15日的「太陽節」、也是前領導人金日成的冥誕，北韓極高機率會有所動作，美國甚至認為有「核試驗」的可能性，如今科技公司Maxar提供的最新衛星照片似乎也有跡可尋。

根據5日拍攝到的衛星影像顯示，北韓咸鏡南道豐溪里的地下核試驗場出現疑似因挖掘坑道產生的廢棄物。報導指出，平壤當局很有可能正在坑道北方持續進行核試驗的準備，若北韓真重啟核試驗，將是2017年9月以來首次核武相關行動。

北韓在2018年曾為表示放棄開發核武的誠意，將核試驗場爆破廢棄。

此外，南韓國防研究院未來戰略研究委員會委員長趙南勳（譯音）今天出席「防禦2040」國際論壇時表示，北韓持有的核彈頭數量可能在2040年達到現今的2倍。

趙南勳認為，為因應北韓使用戰術核武的可能性，南韓需部署更大規模的核武及大規模殺傷性武器（WMD）應對系統（Extended 3K）。他也指出，南韓軍隊人數預期將從2020年的22萬人降至2040年的10到11萬人，「即使持續實施徵兵制，也必須縮減必要人力，藉由募兵制度招募到的軍人規模也受限」，都是南韓未來國防上的不確定因素。