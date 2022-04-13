暫停還外債 斯里蘭卡先求溫飽 外匯儲備買燃料食物

斯里蘭卡民眾12日在可倫坡排隊購買煤油。（美聯社）

斯里蘭卡12日宣布暫停償還510億美元的外債，以免陷入硬違約，當下有限的外匯儲備必須用於進口燃料和食物等必需品。

斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格說：「現在已經到了難以且無法償還債務的時刻。目前所能採取的最佳行動，是進行債務重整，避免硬違約。我們此刻必須聚焦在進口必需品，暫時不去處理外部債務。」

威拉辛格說，斯里蘭卡暫停償債的舉動，將持續到與債權人達成協議和獲得國際貨幣基金（IMF）貸款 計畫支持為止。

威拉辛格表示，這些行動出於善意；他強調，斯里蘭卡過去從未出現債務違約。斯里蘭卡預定下周和IMF就貸款計畫展開會談。

財政部發表聲明說，政府採取暫停償債的緊急措施，是「避免國家財政進一步惡化的最後手段」。

斯里蘭卡在截至3月底的外匯儲備僅餘19.3億美元，今年預計到期的外債償付支出約40億美元。

斯里蘭卡的外匯存底過去兩年減少超過2/3。新冠疫情 重創觀光 業和海外匯款，導致國庫缺乏外匯購買進口物資，也無法支付外債。法新社說，這是該國自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟衰退。經濟學者說，政府管理錯誤、長年借貸、不當減稅，都是當前經濟危機原因。

抗議燃料、電力、食物和藥品短缺的示威已持續1個多月。數千民眾連續第4天在總統拉賈帕克薩位於可倫坡海濱的辦公室外紮營抗議，要他下台。