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尹錫悅訪朴槿惠當面道歉「一直很愧疚」 邀她赴就職典禮

編譯中心／綜合12日電
南韓候任總統尹錫悅（右）12日拜會前總統朴槿惠（左）並合影。（歐新社）
南韓候任總統尹錫悅（右）12日拜會前總統朴槿惠（左）並合影。（歐新社）

南韓候任總統尹錫悅12日前往前總統朴槿惠位於大邱的宅邸拜訪，在會面時為「過去的事」道歉，也邀請朴槿惠出席5月舉行的總統就職典禮。

中央社報導，尹錫悅與朴槿惠會面50分鐘，會後表示除了關心朴槿惠的健康與日常生活，他也就「過去有些事」向朴槿惠表達惋惜及歉意。

朴槿惠在2016年年底因閨密干政案遭彈劾下台，同時面臨由尹錫悅主導的檢方調查。檢方起訴朴槿惠時求刑35年有期徒刑、300億韓元（約2430萬美元）罰金並追繳30億韓元，最後法院判處20年有期徒刑、180億韓元罰金及追徵35億韓元。

尹錫悅去年宣布參選總統並與保守派在野黨國民力量合作後，就多次表態支持特赦朴槿惠。朴槿惠去年底獲特赦、今年3月從三星首爾醫院出院返鄉，當時尹錫悅也表達拜訪意願，想與這位保守派前總統冰釋前嫌。

韓聯社報導，尹錫悅向朴槿惠表示「非常抱歉」、「真是沒臉見您，一直都很愧疚」。據朴槿惠的律師柳榮夏轉述，朴槿惠靜靜聆聽，並未有特別反應。尹錫悅也提到朴槿惠的父親、前總統朴正熙，「看了朴正熙總統任內內閣及政策相關資料」，也拜訪了當年朴正熙的下屬，「正藉此學習如何施行國政」。

對於尹錫悅邀約出席5月10日的總統就職典禮，朴槿惠表示，「可能的話會盡力出席」。柳榮夏轉述，尹錫悅與朴槿惠會面氣氛相當融洽，「就像認識很久的人一樣對話」，朴槿惠也叮囑「國安要穩固，經濟才會發展」。

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