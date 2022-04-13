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威嚇北韓？美國航母「林肯號」駛入朝鮮半島海域 與日軍演

編譯中心／綜合12日電
美國海軍航空母艦林肯號打擊群正在朝鮮半島外海執行任務。圖為林肯號資料照片。（路透）
美國海軍航空母艦林肯號打擊群正在朝鮮半島外海執行任務。圖為林肯號資料照片。（路透）

美國一名官員說，美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群正在朝鮮半島外海執行任務，並將參與和日本聯合舉行的軍事演習；這是時隔近4年半，再次有美國航空母艦進入朝鮮半島東部海域。南韓媒體稍早報導，在北韓試射飛彈導致緊張情勢升高之際，美軍將林肯號打擊群部署到此區。

路透報導，美國日益擔憂北韓可能將在未來幾天進行地下核試。這位官員說，美軍航空母艦林肯號打擊群目前在日本海（東海），將與日本部隊舉行演習，以讓此區的盟國與夥伴安心。

這是自2017年來首度有美軍航空母艦打擊群部署到南韓與日本之間水域；當年，由於北韓測試飛彈與核武，美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）與尼米茲號（USS Nimitz）打擊群抵達此區展現武力，以壓制北韓的氣焰。

韓聯社報導，不具名的消息人士說，林肯號將在此區執行任務3至5天。駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）發言人回應韓媒報導時說，他們不針對計畫中或進行中的軍演發表評論。

南韓總統當選人尹錫悅的顧問上周訪問華府，尋求美國再度部署戰略資產到朝鮮半島，像是航空母艦與能攜帶核武器的轟炸機和潛艦。南韓國防部表示知曉林肯號打擊群在國際海域，但不願發表評論，因為這是美國軍方資產。

另外，日本「讀賣新聞」引述日本防衛省消息報導，中國海軍一艘情報船12日中午穿越對馬海峽，北上朝日本海方向航行，未入侵日本領海，有可能是跟蹤林肯號。

日本 北韓 南韓

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