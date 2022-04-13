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印度、巴基斯坦總理釋善意「盼解決喀什米爾問題」 關係露曙光

編譯中心／綜合12日電

印度總理莫迪與巴基斯坦新任總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）互釋善意，為兩國修補關係留下空間。

前巴基斯坦總理康恩10日凌晨在國民議會的不信任投票中被罷黜，夏巴茲．夏立夫11日下午在國民議會以過半數的票數當選新任總理。夏巴茲當天發表當選演說，向印度伸出橄欖枝，稱解決喀什米爾問題將使雙方能夠專注於貧困等共同問題；他並表示，希望與印度建立良好關係。

莫迪同日深夜在推特發文：「祝賀夏立夫閣下當選巴基斯坦總理。印度盼見一個和平、穩定、免於恐怖的地區，讓我們可以專注在因應發展的挑戰，並確保人民的福利與繁榮。」

今年3月，夏立夫也在推特上祝賀巴基斯坦境內的印度教徒荷麗節快樂。不只是夏立夫，他的兄長納瓦茲．夏立夫（Nawaz Sharif）在擔任巴基斯坦總理時，也有意與印度改善關係，2015年還邀請莫迪前往巴基斯坦大城拉合爾參加孫女的婚禮。

雖然有好的開始，但印巴兩國敵視已久，加上巴基斯坦軍方態度不明，因此印度觀察人士目前對兩國關係改善的可能性，感到「謹慎樂觀」。觀察人士認為，一旦印巴關係好轉，來自巴基斯坦的恐怖主義問題將可大幅減輕，印度也可集中心力對抗中國在中印邊界的擴張。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄分家，但兩國為喀什米爾歸屬打了規模不等的多次戰爭，加上宗教問題引起的歷史仇恨，關係長期處於緊張狀態。

雖然莫迪2018年8月曾祝賀康恩就任總理，但康恩上任後多次在國際場合提及克什米爾議題，並不時抨擊莫迪縱容激進印度教徒壓迫少數宗教族群，特別是穆斯林。

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