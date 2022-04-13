英相因「派對門」遭罰 繳清罰金拒下台 能否留任就看5月地選

在英國封城期間違反防疫規定的首相強生（右）和財政大臣蘇納克（左）12日遭警方開罰。強生稍晚發布聲明稱已付清100英鎊罰金、再次對民眾道歉，但表態不願辭職下台。圖為資料照片。（Getty Images）

英國 政府今天表示，首相強生、妻子西蒙茲與財政大臣蘇納克等人，因在疫情期間違反防疫 規定舉辦派對而遭警方開罰。這項消息再度引發民眾不滿，最大反對黨工黨的領袖也要求兩人下台；強生晚間聲明已付清100英鎊（約130美元）罰金、再次對民眾道歉，但是拒絕辭職。「派對門」衝擊強生和保守黨形象，強生是否能領導保守黨贏得5月地方選舉，恐怕是他能否留任的關鍵。

路透報導，英國內閣辦公廳先前調查發現，在防疫封鎖期間，強生的職員參加在唐寧街首相官邸及內閣辦公廳舉行的派對，並在派對上大肆飲酒，強生也參加少數幾場。之後英國警方對12場聚會進行調查。

英國政府一名發言人今天表示：「首相和財政大臣今天接獲通知，都會區警察打算對他們開出罰單（FPN）」強生妻子西蒙茲的發言人也表示，西蒙茲已接獲警方開出的定額罰款通知。由於警方的調查工作還沒結束，強生未來可能接到更多罰單。

英國首相強生夫婦都因派對門事件，被英國警方罰款。（路透資料照片）

英國警方上月底已表示，將建議對政府「派對門」一事初步開出二十張定額罰單。今天警方證實，將再向三十多人發出罰單，總共已發出50多張定額罰單。但警方拒絕逐一披露被罰者名字。

強生如今是第一位遭警方依據刑事調查事證裁罰的英國首相，反對派先前已強烈要求強生辭職，指控他誤導國會。工黨黨魁施凱爾今天再度於推特發文表示：「強生與蘇納克已經違法，且一再對英國大眾說謊。他們皆必須辭職。」

不過，強生同日晚間聲明已付清100英鎊罰金、再次對民眾道歉。他表示，理解民眾的憤怒，也誠心接受民眾有權期待擁有更好的政府，但表態不願辭職下台。蘇納克晚間也發出聲明，兩度表示歉意；他也已繳清罰款，並同樣表態不願辭職。

強生晚間透過聲明「還原」他2020年6月19日的行程。根據說明，他當天早上7時多開始工作，在唐寧街10號主持了8場會議，其中一場的主題是COVID-19應對策略。他接著參觀位於東英格蘭的一所學校，離開唐寧街超過4小時。

強生表示，奔波之餘，由於當天剛好是他的生日，同事們下午兩點多在內閣會議室為他舉辦一個不到10分鐘的聚會。他強調，他「坦率以告」，當時他確實沒想到這個聚會可能違反防疫規定。

強生在2月因派對門醜聞面臨一度不信任投票，不過2月底俄羅斯入侵烏克蘭 ，強生積極聲援烏克蘭，因而轉移大眾注意力。不過，無論在對外事務的表現為他在國內外贏得多少讚許，隨著5月初英國即將舉行地方選舉，「派對門」恐怕仍將是強生軟肋。

Savanta ComRes今天發布一項民意調查顯示，超過6成英國民眾認為強生應辭職下台，近6成民眾認為曾被視為首相熱門人選的蘇納克應下台。另一家民調公司Opinium也發現，約6成民眾認為強生和蘇納克應下台，但持相同意見的保守黨選民不到3成，約64%保守黨選民希望強生留任。