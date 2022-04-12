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金正恩掌權10年 北韓讚「偉大指揮官」 罕見曝光新肖像

編譯中心／綜合11日電
北韓勞動黨10日在平壤舉行中央報告大會，會中罕見公布金正恩罕見的嶄新肖像。(路透)
北韓勞動黨10日在平壤舉行中央報告大會，會中罕見公布金正恩罕見的嶄新肖像。(路透)

北韓最高領導人金正恩11日掌權屆滿10周年，北韓勞動黨10日在平壤舉行中央報告大會，會中也公布金正恩罕見的嶄新肖像，象徵金正恩的執政邁入另一新階段。外界推測，金正恩還可能在4月15日、北韓已故領導人金日成110歲冥誕當天，進行近五年來的首度核試。

路透報導，僅次於金正恩的二號人物、國務委員會第一副委員長崔龍海，在表彰當局政績的同時，盛讚金正恩是一位「天才的思想家和理論家、傑出的政治家，以及無與倫比的偉大指揮官」，並且完成核能計畫的歷史性目標，使北韓成為一個成熟的軍事強國。

金正恩自2011年12月其父金正日去世後上台，隔年4月當選朝鮮勞動黨第一書記，正式成為金氏政權第三代領導者，當時年僅27歲。他上任後多次清洗解散黨內高層，2016年被推舉為黨委員長，去年一月成為黨的總書記，一步步鞏固權力。

任內確認朝核武國地位

金正恩身為「金氏政權」第三代領導人，任內修憲確認核武國家地位，加速開發核武與導彈對抗美國。他在任10年已經進行上百次彈道飛彈試射，進行四次核試驗，遠多於父親金正日在位17年間，導彈試射16次、核試2次的紀錄。

商業衛星的影像顯示，北韓軍隊正為可能在本周舉行的閱兵進行練習。分析家還指出，有跡象表明北韓可能會在這次閱兵中展示洲際彈道飛彈。

金正恩 北韓 彈道飛彈

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