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3度角逐總統 雷朋甩「惡魔」罵名 法國向右傾斜

編譯馮克芸／綜合11日電
雷朋第三度角逐總統，部分民調和現任總統馬克宏幾乎不相上下。圖為民眾走過巴黎街頭，觀看雷朋的海報。(美聯社)
雷朋第三度角逐總統，部分民調和現任總統馬克宏幾乎不相上下。圖為民眾走過巴黎街頭，觀看雷朋的海報。(美聯社)

法國總統大選第一回合投票，現任總統馬克宏小贏極右派國民聯盟候選人瑪蘅．雷朋，兩人將在24日的第二回合投票中對決，部分民調顯示兩人支持度幾乎不相上下。雷朋急起直追，憑的是什麼？

現年53歲雷朋是第三度角逐總統，2012年代表國民聯盟的前身「民族陣線」參選，未擠進決選。2017年參選進入決選，以33.9得票率，敗在得票率66.1的馬克宏手下。這次雷朋的得票率可望超過五年前。

雷朋所屬的國民聯盟仍是種族主義、仇外、反移民、反猶太人、反穆斯林的政黨，雷朋說，如果她當選總統，將針對移民舉辦公投，優先向土生土長的法國人提供社福津貼、住房、工作及健康照顧，她稱穆斯林面紗是極權意識形態的制服，將禁止出現在公共場合及街道。

法國智庫饒勒斯基金會顧問陸爾卡說，雷朋這次選戰的語調有微調，她把馬克宏定位為分化國家的總統，她自己則少談移民問題，多談物價高漲以及法國人購買力變低。

另一方面，法國歷經十多年來極右派論點洗禮，曾把雷朋視為惡魔的人，現在對右派看法逐漸軟化。本屆法國大選是法國現代史上最右的一次，有關國家認同、移民、伊斯蘭教議題主導了各項討論，甚至原本屬中間派的馬克宏，都向控制移民的方向靠攏。

選戰中另一名極右派候選人、電視名嘴澤穆赫不斷警告伊斯蘭教多麼恐怖，在澤穆赫的激進形象對照下，雷朋顯得較溫和，看起來不那麼咄咄逼人，變得更體面。這是品牌形象的徹底轉變。

不過，衛報專欄作家佛里德蘭點出部分歐洲人的恐懼。雷朋所屬的國民陣線曾在2014年向一家俄國銀行借了900萬歐元（約980萬美元）打選戰，雷朋這次大選文宣在俄國入侵烏克蘭之前就印好，其中刊出雷朋與普亭合照，在西方國家全面挺烏之際，許多法國人顯然不在乎雷朋和普亭的關係。

在第一回合投票後，馬克宏說，選舉結果還未定，他希望未來法國身處強大的歐洲之中，與民主大國結盟，而不是只與民粹仇外國家結盟。雷朋則是對著歡欣鼓舞的支持者宣布，她將在未來五年重建法國秩序，懇請所有法國人加入「文明的選擇」，保障法國語言文化的合法優勢，再建獨立主權。

雷朋會是下屆法國總統嗎？當然有可能。如果成真，將是法國及歐洲的一場政治大地震。

馬克宏 移民 投票

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