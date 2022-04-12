法大選第2輪 極左派成決勝關鍵 法媒：政局將三極鼎立

一名男子經過馬克宏（左）與雷朋（右）的競選海報。（美聯社）

法國總統大選首輪投票 得票率出爐，現任總統馬克宏 （Emmanuel Macron）贏得27.85%居第一，第二名為極右派老將瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen），她拿下23.15%。排第三的梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）雖遭淘汰，但他的選民可能攸關決選結果。法國世界報則指，法國的政治局勢變成三極鼎立狀態。

法國內政部今天公布第一輪投票最終結果，馬克宏和雷朋兩人進入決選，極左派梅蘭雄以21.95%排名第三，儘管遭到淘汰，但其得票率仍高於許多民調 預測。分析人士稱，支持他的選民將是決定馬克宏和雷朋在第二輪勝負的關鍵。

法國世界報指出，法國的政治局勢變成了三個極鼎立的狀態，梅蘭雄雖敗猶榮，梅蘭雄的目標是在隨後舉行的國會大選時，給馬克宏造成共治的局面。

報導指出，在第二輪投票之前，馬克宏希望重新啟動共和陣線，讓選民們為切斷極右派的路而投票，而雷朋則希望讓第二輪投票成為「反馬克宏的公投」。

初步開票結果公布後，馬克宏在競選總部告訴欣喜若狂的支持者：「別高興得太早，一切還在未定之天，我們接下來兩周的激戰，將對法國和歐洲具有決定性意義。」他敦促支持者「不遺餘力」拉攏其他選民。

傳統政黨慘敗 得票率不到5%

首輪投票中，屬於極右或極左政黨的候選人包攬第二至第四位，總得票率達到52.3%；中間偏左的社會黨和中間偏右的共和黨卻遇恥辱性慘敗，甚至無法達到報銷選舉開支的5%得票門檻。分析認為，法國政壇兩極化的局面已成，兩黨除非向兩極靠攏，否則生存空間只會愈縮愈窄，甚至可能淪為少數黨派。

主打物價飆漲等民生議題、自詡接地氣的雷朋說，接下來選民要在兩個完全相反的願景之間抉擇，「一個是馬克宏為了少數人利益強加的分裂、不公與混亂，另一個是用社會正義和保障團結法國所有人」。雷朋還說，若她當選總統，將致力弭平法國的分裂狀態。

親歐派經濟自由主義者馬克宏與疑歐派民族主義者雷朋在首輪投票出線，重演2017年上次大選首輪投票的情況，不過這次雷朋勝選機會更大。多份民調顯示，馬克宏將在決選中以大約五成三得票率擊敗四成七的雷朋，Ifop-Fiducial民調顯示，馬克宏將以五成一得票率險勝雷朋的四成九。

左派選民將是決定大選結果的關鍵。極左派不屈法國黨候選人梅蘭雄以21.95%排名第三，與雷朋相去不遠。梅蘭雄10日表明「不應有任何一張票投給雷朋女士」，但也沒支持馬克宏。

馬克宏11日到雷朋票倉、法國北部沒落工業區德南鎮，爭取更多藍領支持。雷朋在此獲得四成二選票，馬克宏只拿到一成四。馬克宏說，他要爭取那些投票支持「極端」的選民和不出門投票者。馬克宏會見當地居民，其中許多人批評他打算把退休年齡從62歲提高到65歲。

馬克宏競選團隊成員、參議員帕特里亞說，馬克宏未來幾天會「深入民間」。在首輪投票前，馬克宏忙著調停俄烏戰爭，缺席多數競選活動，被對手批評只顧歐盟不管法國。