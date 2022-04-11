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法國大選第一輪 雷朋票數緊咬 撼動馬克宏連任希望

編譯李京倫／綜合10日電
美國加州的法國公民9日排隊投下總統大選選票，現任總統馬克宏（後方海報左二）和極右派對手雷朋（後方海報右二）可望闖進第二輪決選。（Getty Images）
美國加州的法國公民9日排隊投下總統大選選票，現任總統馬克宏（後方海報左二）和極右派對手雷朋（後方海報右二）可望闖進第二輪決選。（Getty Images）

法國總統大選第一輪投票10日舉行，極右派候選人瑪蘅．雷朋構成的威脅出乎意料地高，撼動現任總統馬克宏的連任希望。

10日投票時間從當地上午8時到晚間8時止。投票一結束，出口民調就會發布，在法國，此類民調通常相當可信。根據民調，馬克宏毫無懸念地以28%得票率領先，瑪蘅．雷朋以23.2%得票率緊追在後，第三則是獲20%支持的梅蘭雄。

各界分析指出，許多梅蘭雄等左派支持者表示第二輪將棄票，加上極右翼澤穆爾等人的全力動員，24日大選結果仍難以預測。

根據Ipsos晚間11時的數據，這次大選投票率為74%，比2017年大選首輪投票同一時間減少3.8百分點，但仍高於2002年的71.6%最低投票率。

法國總統大選第一輪投票10日舉行，現任總統馬克宏只領先5%。(路透)
法國總統大選第一輪投票10日舉行，現任總統馬克宏只領先5%。(路透)

路透報導，數月來，民調顯示親歐盟的中間派馬克宏將輕鬆勝選，成為20年來首位成功連任的法國總統。馬克宏在烏克蘭採取積極外交作為，國內經濟強勁復甦，加上反對派不團結，都助長他的聲勢。

法國大選10日投票，極右派候選人瑪蘅．雷朋緊咬馬克宏。(新華社)
法國大選10日投票，極右派候選人瑪蘅．雷朋緊咬馬克宏。(新華社)

但馬克宏很晚才投入選戰，唯一的大型造勢活動連他的支持者都覺得平淡無奇，加上在選戰後期通膨飆升成為主要議題，他又執意推動「提高退休年齡」這項不受歡迎的政策，都讓他的支持度大打折扣。

相反地，反移民、持疑歐觀點的雷朋，則是一路面帶笑容、有自信地巡迴法國各地，數月來，她緊咬物價居高不下的議題，且同為極右派的對手澤穆赫支持率大跌，讓她聲勢大漲。她的支持者高喊「我們會贏、我們會贏」。

馬克宏2017年以六成六得票率擊敗雷朋，成為法國現代史最年輕的總統。當時他的勝選被認為是戰勝民粹和民族主義風潮，因為2016年英國民眾透過公投決定脫離歐盟，而且川普當選美國總統。

隨著匈牙利民粹總理奧班數天前贏得第四個任期，外界開始關注法國極右派候選人崛起，尤其是雷朋。這場大選可能重塑法國戰後的身分認同，並反映歐洲民粹潮流是高漲還是衰退。

多個民調仍預測馬克宏會在首輪投票中領先，並在4月24日決選中打敗雷朋，但許多調查都顯示，勝負僅在誤差範圍內。

44歲的馬克宏自2017年執政，在投票前幾天強調：即便雷朋和她所屬政黨國民聯盟試圖軟化形象，但她和國民聯盟的綱領絲毫未變。馬克宏告訴巴黎人日報：「她的基本原則並未改變，而這會是一套種族主義的綱領，目的在分化社會，而且非常殘酷。」

雷朋則駁斥種族主義說法，並說她的政策將嘉惠所有法國人民，不論他們屬於哪個種族。

2022法國大選得票率
2022法國大選得票率

馬克宏 投票 民調

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