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巴基斯坦「親俄總理」康恩倒台 怒指美國施壓拉下他

編譯馮克芸／綜合10日電
巴基斯坦總理康恩10日凌晨因半數以上國會議員在不信任動議中投下贊成票，遭罷黜下台。（路透）
巴基斯坦總理康恩10日凌晨因半數以上國會議員在不信任動議中投下贊成票，遭罷黜下台。（路透）

巴斯基坦下議院9日通過不信任案，罷黜總理康恩，讓他成為巴國史上第一個被不信任案趕下台的總理。康恩宣稱是美國幕後指使反對派推翻他，但BBC報導，康恩疑是失去軍方支持才垮台。

反對派國會議員原訂4月3日發動倒閣，投票將康恩趕下台，但遭康恩要求總統解散國會獲准；最高法院7日判定解散國會之舉違憲，讓下議院得以重新表決不信任案。表決前康恩領導的正義運動黨議員知道大勢已去，集體退席抗議，反對派議員最終以比過半門檻多兩票的174票贊成，通過不信任案。

康恩先前一再表示，反對派是美國的棋子，美方因為他的立場親近中俄兩國，陰謀推翻他。2月24日俄羅斯總統普亭出兵烏克蘭當天，康恩曾在莫斯科與普亭會晤，是兩國20多年來首次領袖面談。美方對此極為不滿。

康恩則認為，歐洲有領導人往訪俄國，為何只有巴國遭質疑，彷彿巴國是美國的僕人。康恩引述一份美方向巴國駐美大使發出的備忘錄，指美國很氣巴國，如果康恩在不信任案中下台，美方就既往不咎，但若不信任案未過關，巴國將面臨嚴重後果。

不過BBC報導，康恩倒台主因是失去軍方支持。板球國手出身的康恩在1996年從政，沉浮十多年後，2018年據說在軍方支持下獲選為總理。康恩與軍方鬧翻，據說和軍情局前局長哈米德有關。康恩相當信任哈米德，哈米德也被公認是軍方首長接班人，言行上因此以軍方準首長自居，引發現任首長巴吉瓦不滿。去年10月，巴吉瓦選定新任軍情局長人選，調哈米德到野戰部隊擔任指揮官，康恩卻拒簽人事令，最後在軍方壓力下妥協，但已失去軍方信任。

據報導，上個月反對黨開始策畫倒閣，軍方立即公開表示將維持「中立」，消息人士說，一些原屬康恩陣營的軍系議員知道風向已變，開始倒向反對黨，成為康恩失去國會多數落馬主因。

分析家預料，國會將在11日選出反對黨領袖、前總理謝里夫的弟弟夏巴茲擔任總理，直到下次大選。

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