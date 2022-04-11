曾親手送她坐牢5年 尹錫悅將拜會朴槿惠 化解新仇舊恨？

南韓總統當選人尹錫悅將走訪民間。（路透）

南韓 多名消息人士10日接受韓聯社電話訪問表示，南韓總統當選人尹錫悅將走訪民間，計畫先訪問大邱和慶尚北道，可能在12日前往大邱拜會前總統朴槿惠，雙方目前正協調此事。外界關注，尹錫悅、朴槿惠的會面是否讓兩人先前的「新仇舊恨」一筆勾銷，對南韓政壇又將釋出何種訊息。

朴槿惠上月24日出院返家，尹錫悅曾致贈花籃祝賀，並表示希望拜訪她。韓聯社報導，尹錫悅10日在總統事務交接委員會向記者透露他的大邱巡訪計畫，證實將會於12日下午2時至4時之間會見前總統朴槿惠。

尹錫悅過去身為檢察官時，曾於2016年擔任朴槿惠「閨密門」案特檢組長；文在寅 2017年5月當選南韓總統後，他獲提拔升任為首爾中央地檢長，在判處朴槿惠重刑上起到關鍵作用，因此尹、朴兩人可以說是在此案結下孽緣。

南韓前總統朴槿惠（中）今年3月24日出院時接受記者訪問。（新華社）

尹錫悅代表的最大在野黨「國民力量」參選總統時，過去主導偵辦朴槿惠案件的尷尬身分，一度成為保守派陣營將走向分裂、亦或團結彼此的關鍵。

韓聯社指出，此行能否化解雙方「積怨」備受關注。甚至有分析認為，尹錫悅可能邀請朴槿惠出席今年5月10日總統就職典禮。

朴槿惠入獄後長期倚靠心腹兼辯護律師柳榮夏，朴槿惠於去年底獲得文在寅政府特赦、回到大邱私宅後，柳榮夏計畫參與國民力量大邱市長候選人的初選。朴槿惠近日更拍攝影 片，呼籲大邱市民能給予柳榮夏支持，遭外界質疑是否欲在私宅將觸手伸至地方政治。