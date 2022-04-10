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輸掉不信任投票 巴基斯坦總理遭罷黜

編譯中心／綜合9日電
巴基斯坦國會下議院在當地時間10日凌晨罷黜總理康恩，反對黨的支持者上街慶祝。（美聯社）
巴基斯坦國會下議院在當地時間10日凌晨罷黜總理康恩，反對黨的支持者上街慶祝。（美聯社）

巴基斯坦國會上周才因對總理康恩發動不信任案失敗、遭到解散，下議院「國民議會」在當地時間10日凌晨表決通過不信任動議，成功罷黜康恩。

代理議長沙迪克（Sardar Ayaz Sadiq）於凌晨1時稍前宣布，在總共342席國民議會，超過半數的174位議員投票支持不信任案，「不信任動議通過」。自1947年獨立以來，巴基斯坦從未有任何總理做滿任期，但康恩是第一個因不信任案被罷黜總理。

巴基斯坦國會預定11日集會選出新總理，反對黨領袖夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）被看好是領導這個人口2.2億擁核國家的熱門人選，而巴基斯坦歷來泰半由軍方統治。70歲的夏巴茲是曾3度出任總理的納瓦茲．夏立夫（Nawaz Sharif）的弟弟。

巴基斯坦國會下議院「國民議會」在當地時間10日凌晨表決通過不信任動議，罷黜總理康...
巴基斯坦國會下議院「國民議會」在當地時間10日凌晨表決通過不信任動議，罷黜總理康恩（圖）。（路透）

69歲板球球員出身的康恩在軍方支持下，於2018年當選巴基斯坦總理，他於今年3月遭政敵指控貪汙及未能控制通貨膨脹，面臨國會不信任投票，但不信任投票動議於4月3日被同屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）的副議長蘇里（Qasim Suri）阻擋。

由於盟友退出聯合政府，康恩最近喪失國會多數優勢，分析家指稱，有跡象顯示他也失去軍方支持。

康恩窮盡一切力圖續掌大權，包括宣布解散國會和提前舉行大選，但最高法院上周裁定，他的所有舉措全都違法，並諭令國會重新開議並進行表決。

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