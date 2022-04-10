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50歲時「偷吃」18歲女高中生 挪威國防部長下台

編譯中心／綜合9日電
67歲的挪威國防大臣埃諾克森（圖）爆出昔日偷吃18歲女高中生，辭職獲准。（美聯社）
67歲的挪威國防大臣埃諾克森（圖）爆出昔日偷吃18歲女高中生，辭職獲准。（美聯社）

挪威政府9日表示，現年67歲的挪威國防部長艾諾克森（Odd Roger）決定辭職並且已獲准。艾諾克森近日被媒體爆料他昔日有過一段婚外情，並且對方與他相差了32歲，當時還是一名18歲的少女。

綜合媒體報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在記者會上表示，他接受艾諾克森的辭呈，「這是個必要的抉擇，在事情曝光之後。」斯托爾向媒體解釋，在他任命艾諾克森接掌國防事務之前，對方並沒有坦承婚外情的事；他若是知道艾諾克森的經歷，在挑選官員時應該會有「不同的結論」。

據當地媒體「每日VG」報導，艾諾克森於2005年開始這段婚外情，當時50歲的他在挪威國會服務，結識一名到國會進行校外參訪的18歲高中生。學校旅行結束後，雙方關係開始升溫，隨後還昇華成性伴侶關係。

這名現年30多歲的女子向VG表示，由於她對政治領域有興趣，因此與艾諾克森相處時有種追星族夢想成真的感覺，而對方也藉由權勢與地位，「得手了他想要的東西」。

女方描述，她在2006到2007年期間，曾12度與艾諾克森在辦公室見面，並有過親密行為，當時艾諾克森是挪威的能源部長。

艾諾克森則辯稱，女方的確有造訪過他的辦公室，兩人之間的對話用詞可能有點下流，但絕對沒有任何「物理接觸」。

國防部 能源部

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