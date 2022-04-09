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國會通過不信任案 巴基斯坦總理伊姆蘭汗遭罷黜

中央社／伊斯蘭馬巴德10日綜合外電報導
巴基斯坦反對派支持者在喀拉蚩街頭，慶祝最高法院作出要國會繼續不信任動議投票的裁決。（歐新社）
巴基斯坦反對派支持者在喀拉蚩街頭，慶祝最高法院作出要國會繼續不信任動議投票的裁決。（歐新社）

歷經數週政治動盪後，巴基斯坦國會下議院「國民議會」今天凌晨表決通過不信任動議，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）遭罷黜。

代理議長沙迪克（Sardar Ayaz Sadiq）於凌晨1時（美東時間下午4時）稍前宣布，在總共342席國民議會，超過半數的174位議員投票支持不信任案，「不信任動議通過」。

自1947年獨立以來，巴基斯坦從未有任何總理做滿任期，但伊姆蘭汗是第一個因不信任案被罷黜總理。

巴基斯坦國會預定11日集會選出新總理，反對黨領袖夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）被看好是領導這個人口2.2億擁核國家的熱門人選，而巴基斯坦歷來泰半由軍方統治。70歲的夏巴茲是曾3度出任總理的納瓦茲．夏立夫〈Nawaz Sharif）的弟弟。

69歲板球球員出身的伊姆蘭汗在軍方支持下，於2018年當選巴基斯坦總理，他於今年3月遭政敵指控貪汙及未能控制通貨膨脹，面臨國會不信任投票，但不信任投票動議被同屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）的副議長蘇里（Qasim Suri）阻擋。

由於盟友退出聯合政府，伊姆蘭汗最近喪失國會多數優勢，分析家指稱，有跡象顯示他也失去軍方支持。

伊姆蘭汗窮盡一切力圖續掌大權，包括宣布解散國會和提前舉行大選，但最高法院上週裁定，他的所有舉措全都違法，並諭令國會重新開議並進行表決。

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