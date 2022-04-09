馬克宏優勢不再？疫情、俄烏衝擊 中間路線受考驗

法國總統馬馬克宏（中）近期側重烏克蘭戰爭等外交議題活動，圖為馬克宏2日出席大選首輪投票前的唯一一場競選集會。（路透）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）五年前在歐洲國家政治兩極化的氛圍下當選，被視為中間主義的成功範例，不過他任期中經歷新冠肺炎疫情和俄烏戰爭，加上部分政策並不成功，若可連任，能否堅持中間路線，備受關注。

馬克宏2017年當選法國總統的前一年，英國公投通過脫歐，川普當選美國總統，民粹主義在歐洲擴散，連瑞典、丹麥和德國都不例外。經濟一度崩潰的希臘由極左派當家，民粹政黨北方聯盟掌握義大利聯合政府過半勢力，將地中海偷渡移民原船遣返，並揚言要退出歐元區。

當時的歐洲被極左和極右派政治籠罩，中間路線馬克宏的當選令人鬆了口氣。馬克宏的政策支持全球化，實施勞動和法規改革，鼓勵技職訓練和學前教育。

身為具分量的成員國，馬克宏同時也是歐盟的堅定擁護者。但相較之下，他就沒那麼重視其他組織，2019年受訪時稱北約「腦死」曾引發輿論譁然。

馬克宏五年執政最受批評之處，包括他降低富人稅，因此被取了「有錢人的總統」外號。此外，他端出許多政策構想，卻被批評不切實際，加上未能處理棘手的退休金改革問題，皆削弱他「中間主義標竿」的鋒芒。

任期中，馬克宏遭遇疫情和俄烏戰爭，令他的中間主義路線更形艱難。

根據「經濟學人」雜誌調查，馬克宏通過10日大選首輪投票 的機率高達九成八，在24日二輪投票勝出的機率亦高達七成八。此次若馬克宏成功連任，將是戴高樂（Charles de Gaulle）1965年連任以來，再度有法國總統在國會多數優勢下連任。

領導法國國民聯盟的瑪蘅．雷朋（中）7日在佩皮尼昂出席競選集會。（Getty Images）

馬克宏、雷朋 民調 縮到誤差範圍

不過，根據彭博資訊估算的法國大選平均民調，截至8日，馬克宏以26.2%的支持率領先，比7日掉了1個百分點；極右政黨民族陣線的瑪蘅．雷朋以22.7%居次，滑落0.4個百分點。兩人民調百分比差距從4.1個百分點縮小到誤差範圍內的3.5個百分點。

這是雷朋第三次參加總統大選、第二次和馬克宏對決。2017年雷朋以34%得票率敗給馬克宏的66%，然而五年來她修正路線，並積極吸引年輕選民，足以對馬克宏構成威脅。最近兩天公布的Ifop-Fidicual和Harris-Toluna民調分別指出，馬克宏在第二輪投票只能以52%或51.5%的得票險勝。雷朋7日出席南部城市佩皮尼昂競選集會時，更自言與勝出的距離「從未如此接近」。