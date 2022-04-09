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申請入北約？芬蘭6月底決定 俄嗆「重新平衡局勢」

編譯中心／綜合8日電
芬蘭總理馬林。（路透）
芬蘭總理馬林。（路透）

俄羅斯威脅升高，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）8日指出，芬蘭將於6月底決定是否申請加入北約。克里姆林宮放話，若芬蘭、瑞典進北約，俄國將以自己的方式「重新平衡局勢」，並採取額外措施確保國家安全。 

美方官員7日透露，北大西洋公約組織（NATO）成員國外長本周在布魯塞爾磋商時，提到芬蘭與瑞典入盟的可能性。中央社報導，芬蘭並非北約成員國，但為這個軍事聯盟的緊密夥伴，與瑞典同屬正式的不結盟國家（中立國）；芬蘭是歐洲聯盟（EU）成員之一。

儘管芬蘭人民傳統上反對加入北約，但在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，近幾週芬蘭在民意和政治上加入北約的意願大幅升高。民調顯示，將近6成芬蘭民眾傾向加入北約，較俄侵烏之前倍增。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）稍早跟記者說，關於可能申請加入北約的決定，芬蘭將在未來幾週說明日後走向。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，如果芬蘭與瑞典加入北約，俄羅斯將以自己的方式「重新平衡局勢」。培斯科夫告訴英國天空新聞網（Sky News），若芬、瑞兩國加入北約，「我們就必須讓西側更精實，以確保我國安全」。

不過培斯科夫說俄國不會將此視為「生存威脅」；面臨生存威脅是俄國考慮動用核武的情況。

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