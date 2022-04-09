解散國會違憲 巴基斯坦總理再面臨彈劾

巴基斯坦國會外的總理康恩宣傳板。（美聯社）

巴基斯坦最高法院7日裁定，總理康恩（Imran Khan）為避免不信任投票 而解散國會的行為違反憲法，下令國會須復會並繼續表決。如果巴基斯坦國會9日得以表決彈劾案，反對派稱有足夠的票數將康恩趕下台。而反對派領導人夏立夫（Shehbaz Sharif）很有可能被選為下任總理。

最高法院裁決後，反對派支持者在法院外慶祝，康恩支持者則高呼反美口號。國會表示9日將開會並就不信任動議進行表決。

板球明星出身的康恩在裁決後在推特上表示，「我一直並將繼續為巴基斯坦而戰，直到最後一球。」

華爾街 日報報導，有望成為下一任總理的反對派領導人夏立夫表示：「這個國家2.2億人民的祈禱得到了回應。」他說：「憲法得救了，巴基斯坦得救了。」據反對派領導人們表示，他們將尋求組建一個由夏立夫領導的政府，並計畫推翻康恩修改的選舉法，然後舉行新的全國大選。

康恩一方之前在法庭上辯稱，國會程序不能在法庭上被挑戰，他所在政黨誓言要抗爭到底。支持他的議員可能從國會辭職，但目前還不清楚他們如何才能防止康恩在不信任投票中失利。

據報導，康恩指責反對派與美國密謀推翻他的領導，美國由此被捲入了這場巴基斯坦國內政治鬥爭。美國和反對派否認了這一指控。

今年2月，在俄羅斯 入侵烏克蘭的當天，康恩前往莫斯科與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行會晤，此舉招致了美國和歐洲的批評。

該報導說，中國和俄羅斯已經表達了對康恩的支持。