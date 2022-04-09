我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

解散國會違憲 巴基斯坦總理再面臨彈劾

編譯中心／綜合8日電
巴基斯坦國會外的總理康恩宣傳板。（美聯社）
巴基斯坦國會外的總理康恩宣傳板。（美聯社）

巴基斯坦最高法院7日裁定，總理康恩（Imran Khan）為避免不信任投票而解散國會的行為違反憲法，下令國會須復會並繼續表決。如果巴基斯坦國會9日得以表決彈劾案，反對派稱有足夠的票數將康恩趕下台。而反對派領導人夏立夫（Shehbaz Sharif）很有可能被選為下任總理。

最高法院裁決後，反對派支持者在法院外慶祝，康恩支持者則高呼反美口號。國會表示9日將開會並就不信任動議進行表決。

板球明星出身的康恩在裁決後在推特上表示，「我一直並將繼續為巴基斯坦而戰，直到最後一球。」

華爾街日報報導，有望成為下一任總理的反對派領導人夏立夫表示：「這個國家2.2億人民的祈禱得到了回應。」他說：「憲法得救了，巴基斯坦得救了。」據反對派領導人們表示，他們將尋求組建一個由夏立夫領導的政府，並計畫推翻康恩修改的選舉法，然後舉行新的全國大選。

康恩一方之前在法庭上辯稱，國會程序不能在法庭上被挑戰，他所在政黨誓言要抗爭到底。支持他的議員可能從國會辭職，但目前還不清楚他們如何才能防止康恩在不信任投票中失利。

據報導，康恩指責反對派與美國密謀推翻他的領導，美國由此被捲入了這場巴基斯坦國內政治鬥爭。美國和反對派否認了這一指控。

今年2月，在俄羅斯入侵烏克蘭的當天，康恩前往莫斯科與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行會晤，此舉招致了美國和歐洲的批評。

該報導說，中國和俄羅斯已經表達了對康恩的支持。

巴基斯坦反對派支持者8日在喀拉蚩街頭，慶祝最高法院作出要國會繼續不信任動議投票的...
巴基斯坦反對派支持者8日在喀拉蚩街頭，慶祝最高法院作出要國會繼續不信任動議投票的裁決。（Getty Images）
巴基斯坦反對派支持者7日在喀拉蚩街頭，慶祝最高法院作出要國會繼續不信任動議投票的...
巴基斯坦反對派支持者7日在喀拉蚩街頭，慶祝最高法院作出要國會繼續不信任動議投票的裁決。（歐新社）

俄羅斯 投票 華爾街

上一則

申請入北約？芬蘭6月底決定 俄嗆「重新平衡局勢」

下一則

反對侵烏 俄諾貝爾和平獎得主慘遭潑紅漆

延伸閱讀

2男假冒聯邦幹員 特勤局、第一夫人特勤成員上當

2男假冒聯邦幹員 特勤局、第一夫人特勤成員上當
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
建造才10年、價值45億 9艘自由級濱海戰艦除役 國會恐不答應

建造才10年、價值45億 9艘自由級濱海戰艦除役 國會恐不答應
國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

熱門新聞

波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

2022-04-04 09:57
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬