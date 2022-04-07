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DHL波音757貨機滑出跑道 機身斷成兩截 迫降哥斯大黎加

編譯周辰陽／綜合報導
哥斯大黎加民航主管官員表示，這架DHL貨機液壓系統明顯出現故障，促使機師起飛後不久要求緊急降落。機場在數小時後重新開放，據報約8500名乘客及57架次的客機和貨機受到影響。（路透）
哥斯大黎加民航主管官員表示，這架DHL貨機液壓系統明顯出現故障，促使機師起飛後不久要求緊急降落。機場在數小時後重新開放，據報約8500名乘客及57架次的客機和貨機受到影響。（路透）

全球最大運輸公司之一的DHL旗下一架波音757-200貨機7日在哥斯大黎加胡安聖瑪麗亞國際機場（Juan Santamaria International Airport）緊急著陸，最後不僅滑出跑道，機身更斷成兩截。

路透報導，哥斯大黎加民航總局副局長穆諾茲（Luis Miranda Munoz）表示，這架DHL貨機原定飛往瓜地馬拉，但液壓系統明顯出現故障，促使機師起飛後不久要求緊急降落。

根據目擊者拍攝的事發當時影片，波音757-200貨機著陸後不久，後方起落架的機輪就拉出長長白煙。整架飛機隨後轉了將近半圈，接著從跑道旁邊的斜坡滑了下去。在目擊者的驚呼聲中，右機翼引擎最先撞到地面，機身跟著明顯斷成兩截，機場消防車則立刻駛向開始冒出陣陣濃煙的事故現場。

全球最大運輸公司之一的DHL旗下一架7日原定飛往瓜地馬拉的波音757-200貨機...
全球最大運輸公司之一的DHL旗下一架7日原定飛往瓜地馬拉的波音757-200貨機在哥斯大黎加胡安聖瑪麗亞國際機場緊急著陸，最後不僅滑出跑道，機身更斷成兩截。（路透）

從事後發布的現場照片可見到，這架波音757-200貨機的前方起落架仍卡在斜坡上方的跑道和草坪之間，除機翼折斷之外，尾翼及註冊編號「2010DAE」之後的機尾部位也跟躺在斜坡下方的飛機機身分離。

DHL公司稱機組員沒有受傷，其中一人則接受醫療評估以防萬一。波音公司則表示，將把問題交給調查主管單位。胡安聖瑪麗亞國際機場則已在數小時後重新開放，據報約8500名乘客及57架次的客機和貨機受到影響。

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