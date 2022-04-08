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法大選倒數 紐時：右派已是贏家

編譯中心／綜合7日電
瑪蘅．雷朋近期民調顯示，她與馬克宏的差距縮小。(路透)
瑪蘅．雷朋近期民調顯示，她與馬克宏的差距縮小。(路透)

法國將於10日舉行總統大選首輪投票民調領先的總統馬克宏幾可篤定進入第二輪決選，然而這次大選的最大贏家，則是姿態放軟且成功吸引年輕選民的右派政黨。

根據最新調查，馬克宏在24日決選投票遇上的對手，最有可能是右派政黨「民族陣線」黨魁瑪蘅．雷朋。

紐約時報報導，姑且不論馬克宏是否能輕鬆勝選連任，這次大選的贏家已確定是法國右派。右派人士成功主導選戰話題及民調走向，在國家認同、移民及伊斯蘭主義等議題，掌握主流話語權。

原本政治光譜極右的民族陣線，近年來也稍微修正路線。在美國右派崛起後，法國也跟上這波浪潮，批判左派帶領的「覺醒運動」（wokisme）。

覺醒運動源於19世紀美國反奴隸制度的「覺醒」（Woke）訴求，在2013年「黑人的命也是命」種族平權運動及後續多起非裔命案後被法國左派發揚光大，並延伸為社會不平等、性別、性取向等層面，法國右派抨擊覺醒文化無限上綱形同政治獨裁。

而右派經常使用的新詞彙「社會野蠻化」（ensauvagement），前年曾被法國內政部長引用來形容犯罪率上升的問題，更讓右派沾沾自喜，雷朋陣營認為他們已打贏這場思想戰。

此外，法國收視率第二名的電視頻導CNews在右派智庫及社群媒體支持下，儼然成為「法國版福斯新聞網」，透過節目傳播右翼觀點。

法國綠黨黨魁、左派經濟學家盧梭指出：右派正在獲得這場文化之戰的勝利，很大的原因是左派提不出新的論述並不敢正面迎戰。

中央社引述法新社報導，民意調查預測，第一輪無人過半，將由馬克宏和瑪蘅．雷朋進入決選，重演2017年兩人對決的戲碼。4日公布的民調顯示，馬克宏第二輪支持率51.5%，瑪蘅．雷朋則為48.5%，這是馬克宏領先幅度最小的一次。

馬克宏被看好進入第二輪決選。圖為他參加法國節目發表談話。(歐新社)
馬克宏被看好進入第二輪決選。圖為他參加法國節目發表談話。(歐新社)

馬克宏 民調 投票

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