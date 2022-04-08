尹錫悅跳票 暫不廢女性家庭部

南韓總統職務交接委員會委員長安哲秀7日在記者會上表示，將基於現行政府的組織架構組建新政府內閣。易言之，候任總統尹錫悅信誓旦旦的「廢除女性家庭部」競選支票 ，現階段是跳票了。

安哲秀表示，新政府改組事宜不宜在委員會存續期間倉促決定並推進，應集中力量處理當前棘手的問題。委員會期間始終深入研討政府改組問題，但考慮到近期國內外經濟、外交安全等方面的嚴峻形勢以及在野黨和專家的不同意見，決定暫緩推進相關事宜。

安哲秀此番表述可被解讀為，候任總統尹錫悅方面將暫時擱置「撤銷女性家庭部」承諾，調整改組工作的速度。

安哲秀表示，新政府內閣名單中將包含女性家庭部長官，新任長官應發現該組織存在的問題，尋求最佳的改組方案，並為此制定計畫。他說，將盡量在最短時間內按照職位的重要程度依次公布敲定內閣人選。鑒於當前經濟和外交形勢嚴峻，將爭取盡快組建內閣陣容。

交接委員會成員秋慶鎬表示，尹錫悅的競選承諾依然有效，只是各方對於如何重組 內閣「仍有不同意見」，因而推延。

天普 大學政治學家蓮沼指出，尹錫悅「仍然可以煽動他的基本支持者，並通過演說、談話和言辭，來推動反女性平權的議程」。