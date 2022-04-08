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加拿大降溫房價 擬禁外國人購屋

編譯中心／綜合7日電
為使交易火熱的房市降溫，加拿大擬在兩年內禁止多數外國人買房。(路透資料照片)
為使交易火熱的房市降溫，加拿大擬在兩年內禁止多數外國人買房。(路透資料照片)

消息人士透露，為使交易火熱的房市降溫，加拿大計畫兩年內禁止多數外國人買房，同時撥款數十億美元鼓勵保障性住房這類建設活動。

彭博資訊報導，加國財政部長方惠蘭（Chrystia Freeland）將在7日公布預算案，其中預料包含這些措施。

加拿大是全球最貴的房地產市場之一。禁止外國人買房，顯示加國總理杜魯多對房市降溫愈發堅定，而且政府日益擔心通膨帶來政治衝擊和推升住房成本上漲。

加國房價兩年來飆漲逾50%，2月房價更寫下創紀錄的月增幅，購屋者急忙在加國央行升息前採取行動，推升一戶住宅的基準價格漲至86.93萬加幣（69.3萬美元）。

消息人士說，禁止外國人買房這項政策不適用於學生、外籍勞工或已取得加拿大永久居留權的外國公民。

另據大公報報導，有溫哥華市民表示，海外移民普遍出價較高，搶占了房市，令年輕本地人無力購房，不得不搬離市區。

今年3月，加拿大公民身分研究所一項調查顯示，30%的18至34歲的加拿大新移民及23%受過大學教育的新移民表示，他們可能會在兩年內離開加拿大；75%的18至34歲的新移民表示，離開的原因是生活成本太高。

加拿大 移民 房價

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