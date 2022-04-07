反對跨性別？英相強生：「生理男」不應參加女子賽事

英國首相強生，攝於6日。(Getty Images)

美英兩國近來都發生精英跨性別運動員 的參賽爭議，英國 首相強生6日被問到相關議題時表示，「生理男性（Biological Males）」不應參加女子體育賽事。

ITV新聞與Sky Sports報導，兩位運動員都涉及變性「男跨女」。英國是跨性別自行車騎士布里吉斯（Emily Bridges）被裁定不得參加英國國家全能錦標賽（British National Omnium Championships）女子組賽事，美國則是跨性別游泳選手湯瑪斯（Lia Thomas）在國家大學體育協會（NCAA）游泳錦標賽的女子500碼自由式奪冠引發激辯。

根據新聞與訪談影片，記者先就LGBT慈善機構和運動分子極為不滿跨性別孩童免受轉換療法禁令進行提問，強生隨即表達他的觀點，接著談到跨性別運動員參賽權問題，稱自己不認為「生理男性應該參加女子體育賽事」，同時承認這也許是一個爭議問題，「但就我看來是明智之舉」。

強生接著表示，「我也碰巧認為，女性應該擁有專屬於女性的空間，無論是在醫院、監獄、更衣室或任何地方」，並且強調，「這不意味著我沒有極為同情想要改變性別、經歷轉換的人們，人們在做出這些決定時，我們給予最大程度的關愛與支持就十分重要」。