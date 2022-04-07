青瓦台風水不好？南韓總統府首筆搬家費3000萬 53萬人反對

南韓新任總統尹錫悅早前宣布，將把總統府由青瓦台搬遷至國防部大樓，但據統計，有近六成民眾不支持總統府搬遷計畫。圖為國防部大樓。（歐新社）

南韓 候任總統尹錫悅早前宣布，將把總統府由青瓦台搬遷至位於龍山區的國防部 大樓，青瓦台則將全面開放給民眾參觀。南韓政府6日召開臨時國務會議，通過首筆360億韓元（約3000萬美元）的搬遷預算 ，國防部同日開始準備搬離。但韓媒指出，首筆預算根本不夠，而搬遷工作最早也要6月才能完成，尹錫悅恐難於5月10日舉行就任儀式後立即進入國防部大樓辦公。

南韓新任總統尹錫悅早前宣布，將把總統府由青瓦台搬遷至國防部大樓，圖為青瓦台。（路透資料照片）

綜合韓媒報導，南韓國防部6日開始進行搬遷準備工作，最快7日與一家私人搬運公司簽署合約。國防部將把主要辦公樓讓給尹錫悅，國防部長等高級官員將搬到鄰近的聯合參謀本部辦公樓，其他官員和職員分散到別處。

尹錫悅的決定引起各界質疑，「東亞日報」評論文章指出，在政權交替時期使國防部和聯合參謀本部連鎖搬遷，可能導致南韓出現安保空白。

南韓民眾則認為尹錫悅在南韓面臨疫情、經濟低迷、北韓武力威脅等挑戰時花稅金搬遷，不合時宜；截至6日，已有近53萬人請願停止搬遷總統府。

此外，先前有報導指出，尹錫悅執意將總統府搬離青瓦台，是因當地風水不佳。韓聯社報導，南韓至今共有12位正式總統，包括前總統李承晚等3人被政變推翻、朴正熙遇刺身亡、盧武鉉跳崖自殺、朴槿惠等4人入獄，金泳三、金大中因親屬判刑身敗名裂，南韓民間據此演繹出「青瓦台風水不佳」的說法。