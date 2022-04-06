寄宿學校性侵13女學生害8人懷孕 印尼狼師改判死刑

印尼狼師(中)涉嫌性侵13名女學生，其中8名受害者甚至因此懷孕，原本被判無期徒刑，經上訴後，高等法院4日判處他死刑。(美聯社)

印尼 一間伊斯蘭寄宿學校的男教師涉嫌性侵 13名12至16歲的女學生，其中8名受害者甚至因此懷孕，這名狼師原本被判無期徒刑，經上訴後，高等法院4日判處他死刑。

印尼媒體報導，36歲的亨利維拉萬（Herry Wirawan）是印尼西爪哇省萬隆市一所伊斯蘭寄宿學校的講師，2016年至2019年間在學校、旅館 等不同場所性侵13名女學生，並導致其中8人懷孕、生下8名嬰兒。該案於2021年曝光。一名受害人家屬去年報警，指維拉萬強姦家中10多歲女兒，並讓她懷孕後，維拉萬的惡行東窗事發，引起印尼社會關注宗教學校性虐待事件。

去年一審時，維拉萬要求法官寬大處理，並稱想親自扶養他的孩子，法院最終判處他無期徒刑。但求處死刑和化學閹割的檢察官提出上訴。

隆高等法院周一的二審改判維拉萬死刑，並判他向受害人賠償3億印尼盾（約2.5萬美元）。

受害者家屬表示，「我們最初希望判處終身監禁和化學閹割，這樣他就能感受到犯罪帶來的痛苦。但是，我們還是覺得死刑代表了正義。」

報導指出，印尼已推遲執行死刑數年，最後一次已知的處決發生在2016年。

印尼有2萬5000多所伊斯蘭寄宿學校，近500萬學生在宿舍生活和學習。萬隆性侵案引發社會關注印尼學校的性虐待問題，去年通報的18起案件中，就有14起發生在伊斯蘭寄宿學校。