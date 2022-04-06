平壤首次核武恫嚇 金與正：南韓若攻擊 北韓將動核武

北韓3月24日試射火星17型洲際飛彈。（Getty Images）

北韓 領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正 5日透過官媒表示，北韓不將南韓 視為敵人，反對內戰，但若遭受南韓的先發制人攻擊，平壤當局將不得不動用核武反制。這是北韓領導層首次以動用核武為手段，恫嚇南韓。

而將在5月就職的南韓候任總統尹錫悅對外政策備受關注，他已派遣代表團訪美，表態有意參與美日澳印「四方安全對話」（Quad），並與美方就提升韓美關係為全面戰略同盟達成共識。

北韓朝中社及勞動新聞5日刊出金與正談話，強調平壤不將南韓視為敵人，「這並非單純以擁核國的軍事能力所做發言，而是因我們是不應內鬥的同一民族」。金與正表示，兩韓若動武，「不是誰獲勝的問題，而是我們民族本身會受到如同半世紀之前的傷害、甚至更為嚴重」。

但她也說，若南韓軍方「無論基於什麼理由，或是誤判情勢等」，如南南韓防部長徐旭日前所說，對北韓發動先制攻擊等軍事行動，「我們就不得不動用核武」。

徐旭1日公開表示，南韓軍方擁有多種飛彈，能準確、快速擊中北韓的任何目標，並將北韓稱為「敵人」，引發平壤當局反彈，金與正3日更是痛罵徐旭「瘋子」、「垃圾」，抨擊南韓的挑釁行為，稱將重新考慮對南韓政策。

不過，金與正時隔兩天再次發表談話，措辭明顯軟化，不僅發表在對外宣傳媒體，也刊載在北韓人民能看到的勞動新聞，將重點放在反民族內鬥，還說理解徐旭希望向民眾說明軍方已做好準備的立場，但認為他將北韓稱為敵人是一大失誤。

不過，南韓候任總統尹錫悅態度並未軟化，尹錫悅發言人金恩慧5日表示，先制攻擊是在威脅常存狀況下國際間會採取的措施之一，暗示不會放棄先制攻擊北韓。

另外，韓聯社報導，韓美政策協商代表團4日在美國國務院會見美國副國務卿雪蔓，5日訪問白宮，代表團團長朴振會後表示，尹錫悅提議加強韓美同盟關係，發展成能為應對烏克蘭事態、新冠疫情等全球事務作貢獻的合作夥伴，美方對此表示歡迎。

雙方還就重啟韓美「延伸嚇阻」戰略磋商機制達成共識。朴振說，雙方一致認為，旨在增強聯合防衛態勢和延伸嚇阻的高級別戰略會議非常重要，保持強而有力的遏制力應對北韓任何挑釁最為重要。