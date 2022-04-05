我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

斯里蘭卡內閣重組民怨難息 總統挨批：耍獨裁者把戲

編譯中心／綜合4日電
斯里蘭卡經濟危機觸發反政府示威，4日在科倫坡獨立廣場，有民眾高叫反對總統的口號，並要求其家族政客下台。（路透）
斯里蘭卡經濟危機觸發反政府示威，4日在科倫坡獨立廣場，有民眾高叫反對總統的口號，並要求其家族政客下台。（路透）

南亞國家斯里蘭卡最近因經濟惡化引發人民憤怒示威，總統拉加帕克斯（Gotabaya Rajapaksa）企圖重組內閣以息民憤。內閣中除了拉加帕克斯及曾任總統、現職總理的哥哥馬興達（Mahinda Rajapaksa）外，其餘26人都在3日深夜會議遞交辭職信，其中4人獲重新委任。反對者不滿拉加帕克斯只是換湯不換藥，批評是「獨裁者把戲」。

斯里蘭卡每日鏡報報導，斯里蘭卡所有部長3日晚均在辭職函簽字，以在民憤高漲之際組織新內閣，恢復政治穩定。報導稱，馬興達將繼續擔任總理，新的內閣將在近日內組成。主要反對派聯盟「統一人民力量」（SJB）認為，拉加帕克斯兄弟依然掌權兼且國會三分之二議席仍由執政黨把持，無助扭轉危機。

斯里蘭卡目前正陷於物價高漲、民生用品短缺、輪流停電的窘境，憤怒的民眾走上街頭。斯里蘭卡政府1日宣布全國進入緊急狀態，次日實施宵禁，直到當地時間4日清晨6時。

此外，在國防當局的命令下，網路服務商也關閉了臉書、YouTube、推特、Instagram以及WhatsApp等社群平台，以防民眾利用社群平台號召示威。媒體報導，警方到處驅離示威群眾，且有600多人因違反宵禁令而被捕。

早在2019年，亞洲開發銀行（ADB）即在一份報告中警告，斯里蘭卡為「典型雙赤字經濟體」，也就是國家財務入不敷出，且貨品及服務的生產不足。

媒體報導稱，馬興達．拉加帕克斯政府為兌現2019年競選承諾而大幅減稅、新冠疫情重創觀光業及移工匯款、信用評級被調降等，均加速了斯里蘭卡經濟的惡化。

社群 宵禁 重組

上一則

神學士禁種植罌粟扭轉國際形象 專家質疑：轉移打壓人權

下一則

遭俄綁架烏克蘭市長訪法 談劫後餘生：人民永不投降

延伸閱讀

馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」

馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」
積案170萬件 ICE：70萬件不重要移民案 將迅速結案

積案170萬件 ICE：70萬件不重要移民案 將迅速結案
曾支持搭橋建天然氣管通俄 德總統首次認錯

曾支持搭橋建天然氣管通俄 德總統首次認錯
拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

熱門新聞

泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

2022-03-30 21:46
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15

超人氣

更多 >
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護