斯里蘭卡內閣重組民怨難息 總統挨批：耍獨裁者把戲

斯里蘭卡經濟危機觸發反政府示威，4日在科倫坡獨立廣場，有民眾高叫反對總統的口號，並要求其家族政客下台。（路透）

南亞國家斯里蘭卡最近因經濟惡化引發人民憤怒示威，總統拉加帕克斯（Gotabaya Rajapaksa）企圖重組 內閣以息民憤。內閣中除了拉加帕克斯及曾任總統、現職總理的哥哥馬興達（Mahinda Rajapaksa）外，其餘26人都在3日深夜會議遞交辭職信，其中4人獲重新委任。反對者不滿拉加帕克斯只是換湯不換藥，批評是「獨裁者把戲」。

斯里蘭卡每日鏡報報導，斯里蘭卡所有部長3日晚均在辭職函簽字，以在民憤高漲之際組織新內閣，恢復政治穩定。報導稱，馬興達將繼續擔任總理，新的內閣將在近日內組成。主要反對派聯盟「統一人民力量」（SJB）認為，拉加帕克斯兄弟依然掌權兼且國會三分之二議席仍由執政黨把持，無助扭轉危機。

斯里蘭卡目前正陷於物價高漲、民生用品短缺、輪流停電的窘境，憤怒的民眾走上街頭。斯里蘭卡政府1日宣布全國進入緊急狀態，次日實施宵禁 ，直到當地時間4日清晨6時。

此外，在國防當局的命令下，網路服務商也關閉了臉書、YouTube、推特、Instagram以及WhatsApp等社群 平台，以防民眾利用社群平台號召示威。媒體報導，警方到處驅離示威群眾，且有600多人因違反宵禁令而被捕。

早在2019年，亞洲開發銀行（ADB）即在一份報告中警告，斯里蘭卡為「典型雙赤字經濟體」，也就是國家財務入不敷出，且貨品及服務的生產不足。

媒體報導稱，馬興達．拉加帕克斯政府為兌現2019年競選承諾而大幅減稅、新冠疫情重創觀光業及移工匯款、信用評級被調降等，均加速了斯里蘭卡經濟的惡化。