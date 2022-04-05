神學士禁種植罌粟扭轉國際形象 專家質疑：轉移打壓人權

阿富汗赫爾曼德省農民1日在收穫罌粟。（美聯社）

阿富汗 最高領袖艾昆薩達最近頒布政令，嚴禁種植罌粟及交易各類毒品 ，希望扭轉阿富汗的國際形象。但研究阿富汗罌粟貿易的英國學者認為，神學士 的決定只是轉移外界對其禁止女生上學和人權等問題的關注。

阿富汗伊斯蘭大公國發言人穆賈希德3日在推特貼出艾昆薩達的政令，稱全國各地今起嚴禁種植罌粟，違者將依伊斯蘭教法處置，且作物將被立即摧毀。罌粟是生產鴉片的主要原料，它經過提煉後成為多種鎮靜劑的來源。

根據報導，神學士（Taliban，塔利班）1996年首次執政後雖曾禁止種植罌粟，但在遭美國揮師推翻後的近20年叛亂期間，卻是靠著向這些毒品徵收重稅，累積對抗美軍的籌碼。

聯合國毒品暨犯罪辦公室資料顯示，阿富汗的鴉片輸出高居全球之冠，占世界供應超過8成；聯合國報告也顯示，阿富汗的罌粟栽種面積在2020年時估計達22萬4000公頃。

除禁種罌粟之外，政令並稱，所有種類的迷幻藥物，包括酒精、海洛英、外界所稱的Tablet K、大麻脂等，也都禁止使用、運輸、交易及進出口。當地媒體並報導，副總理哈納菲請求國際社會幫助阿富汗醫治吸毒者，並為罌粟農尋找替代生計。