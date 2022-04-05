日本擬修改安保戰略 或改變「日為盾、美為矛」分工

北韓3月24日試射火星17型新型洲際飛彈。（Getty Images）

多名日本 政府相關人士3日透露，岸田政府就修改外交安保長期指針「國家安全保障戰略」等3份文件，實施了徵詢作業中，目前要求擁有「對敵基地攻擊能力」的意見占多數，有專家甚至提議修改「專守防衛」這一國家基本政策。岸田政府計畫將依據這些意見，年底在內閣會議上敲定戰略文件。

共同社指出，若寫明擁有該能力，那麼日美同盟以日為「盾」美為「矛」的職責分工，以及日本二戰後沿用至今的「專守防衛」理念，有可能被動搖，將是戰後日本安全政策的大轉變。

據報導，意見徵詢以外交和防衛領域的前高官為主，徵詢作業非公開，未出現明確反對意見，但也因此可能被批評是「以結論為前提，快速而草率」。政府需要展開能獲得國民理解和接受的反覆商討，並保證透明度。

徵詢意見迄今共實施了7次。1月26日的首次會議上，國家安全保障局2名前局長、前防衛大臣森本敏等三人一致認為，有必要擁有對敵基地攻擊能力。

而在2月7日的第三次會議上，與前統合幕僚長（相當於參謀總長）折木良一、前防衛事務次官黑江哲郎等5名出身防衛省和自衛隊的人士展開探討，專家皆贊成擁有對敵基地攻擊能力，並指出在出現突發事態之際，由自衛隊填補美軍抵達前的空白很重要。

北韓3月24日試射火星17型新型洲際飛彈，領導人金正恩（中）在現場視察。（Getty Images）

日本近年面對中國在南海擴張勢力、北韓 頻試射飛彈的威脅，政界再度針對國家應具備的反擊能力，掀起討論，前首相安倍晉三3日就主張：「（對象）不必限定為基地。應該也包括攻擊對方的中樞。」他在2月27日的電視節目中，曾也提及「瞄準對方軍事中樞的反擊力」。