塞爾維亞親俄總統連任 匈牙利總理勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理奧班3日在布達佩斯發表勝選演說。（美聯社）

匈牙利民族主義派總理奧班在3日大選中壓倒性贏得第四個任期，擊敗六個反對黨結盟推舉的總理候選人馬基–蔡伊。他在勝選演說中批評烏克蘭 總統澤倫斯基 ，表示儘管形勢極為不利，澤倫斯基等勢力聯手反對他，他仍大勝。此外，在俄烏戰事中拒絕對莫斯科採取任何制裁的塞爾維亞總統武契奇在3日的大選取得壓倒性勝利，為另一個5年任期鋪路。

路透報導，被認為歐盟 成員領袖中最親俄的奧班，在俄烏戰爭爆發後，選戰計畫一度被打亂，馬基–蔡伊把大選定位為匈牙利人在東西方之間的選擇，指奧班讓匈牙利轉向俄國，奧班被迫尷尬解釋他與普亭十年來的生意關係，不過奧班後來成功說服支持者，稱反對派承諾與歐盟改善關係，可能會把匈牙利拖進戰爭。反對派否認。

58歲的奧班在勝選演說中表示，即使布魯塞爾的歐盟官僚和烏克蘭總統澤倫斯基等勢力聯手反對他，他仍然獲勝，奧班說：「我們從來沒有這麼多反對者，包括布魯塞爾的官僚、國際主流媒體和烏克蘭總統。」

奧班自俄烏戰爭爆發以來收留五十萬烏克蘭難民，不過，親俄國總統普亭的奧班堅持不提供武器給烏克蘭，澤倫斯基屢次批評這點。

奧班已經執政十二年，是歐盟在任時間最長的國家領袖之一，他曾修憲使最高法院大法官都是他的人馬，並將選舉制度改成有利於自己，歐盟認為他破壞匈牙利民主。不過，奧班許多政策獲得普遍支持，包括反對移民、宣揚傳統基督教價值、減稅、對燃油與部分民生物資價格設限等。

此外，塞爾維亞選舉委員會4日說，根據對超過96%選票的統計，武契奇得票率為58.59%，代表親歐洲及中間派「勝利聯盟」（Alliance for Victory）出征的波諾斯得票率為18.32%。由於在首輪投票中獲得超過50%的選票，武契奇贏得總統選舉。武契奇政府爭取加入歐盟，但拒絕參與對俄制裁，他堅持外交自主，與俄羅斯和中國繼續發展密切關係。

觀察家先前認為這場大選會聚焦環保議題、貪瀆和人權，但俄羅斯入侵烏克蘭對選戰產生了巨大影響。武契奇巧妙利用歐洲重陷戰爭和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來拉抬選情，承諾選民他會在前景充滿不確定性之際，維持國家穩定。武契奇在勝選演說中表示，烏克蘭危機對選舉結果影響很大。