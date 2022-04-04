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領先優勢驟減 馬克宏大選前一周急造勢 防「暴冷」敗選

編譯中心／綜合3日電
法國總統馬克宏2日在首輪投票前唯一的競選集會上催票，呼籲支持者動員抵禦右翼勢力。（歐新社）
法國總統馬克宏2日在首輪投票前唯一的競選集會上催票，呼籲支持者動員抵禦右翼勢力。（歐新社）

距離法國總統大選投票日僅剩一周時間，現任總統馬克宏2日才舉行首場造勢大會，呼籲數以萬計的支持者動員起來，協助他贏得連任。目前馬克宏民調仍持續領先，但與極右派對手的差距逐漸縮小至5個百分點。

中央社引述法新社和路透報導，馬克宏的支持者目前是興奮又越來越緊張。馬克宏在造勢中警告，這次法國總統大選可能會有跟英國脫歐投票相似的疑慮風險，2016年民調失準，導致英國「暴冷」脫歐。

在巴黎附近的一座體育館中，馬克宏舉辦盛大的造勢大會，約有3萬名支持者參加，幾乎擠爆整個體育館；左派和右翼的前任總理、其他黨派的大老們也都出席大會。馬克宏將這次大選定調為他的政治主流陣營和極右派「極端主義」之間的一場戰鬥；並指這是「進步和退步之間的戰爭；也是愛國主義、歐洲與民族主義之間的戰爭」。

他未指名道姓地批評反移民的極右派對手瑪蘅．雷朋，以及極右派前電視名嘴澤穆爾。他警告：「極端主義的危險已達新高境界，因為最近幾年、幾個月來，仇恨和另類事實已經正常化，我們都習以為常了。」

馬克宏目前民調持續領先最大對手瑪蘅．雷朋，但據法國公眾意見機構（IFOP）今天公布的最新數據，優勢由兩周前的超過10個百分點，大幅縮減至僅5個百分點。最新民調顯示，第一輪投票傾向馬克宏得票率為27%，雷朋則為22%。兩週前，馬克宏正受益於俄羅斯入侵烏克蘭帶來的「旗聚效應」（effet drapeau），兩人當時民調是29.5%比上18.5%。

另據智庫Fondapol上周發表的一項研究，80%受訪者對所有政黨都失去信任，約25%表明不會參與大選投票，可是卻有相當部分的選民向右傾，有46%極有可能投票給極右翼或保守的右翼候選人。

馬克宏 投票 民調

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