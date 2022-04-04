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斯里蘭卡封社群媒體阻擋示威 民眾仍上街抗議缺油電、物價飆

編譯陳韋廷／綜合3日電
斯里蘭卡反對黨國會議員3日在首都可倫坡抗議經濟危機和封鎖社群媒體，遊行途中遭遇大批警力攔截。（Getty Images）
斯里蘭卡反對黨國會議員3日在首都可倫坡抗議經濟危機和封鎖社群媒體，遊行途中遭遇大批警力攔截。（Getty Images）

南亞島國斯里蘭卡近日爆發抗議經濟日益惡化的示威，當局繼1日頒布緊急狀態令並實施宵禁，3日更進一步封鎖社群媒體，欲藉此阻止民眾上街抗議，並派出軍警驅散反對派議員無視宵禁令舉行的遊行集會。

中央社引述法新社報導，在當局封鎖社群媒體來遏制公眾異議後，斯里蘭卡武裝部隊阻止了反對派3日舉行的遊行，因他們無視周末期間的宵禁令，仍舊上街抗議不斷惡化的經濟危機。

斯里蘭卡極度仰賴進口物資，但新冠疫情重創觀光業和海外匯款，導致國庫缺乏外匯購買進口物資，也無法支付累計達510億美元的外債。由於缺乏柴油發電，該國如今每天停電13小時，食品與其他必需品嚴重短缺，通膨失控，物價飆漲。這是該國自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟衰退。

經濟學者說，政府管理錯誤、長年借貸、不當減稅，都是當前經濟危機原因。斯國正向國際貨幣基金要求紓困。

經濟危機引發民眾上街抗議，在示威者試圖暴力攻擊官邸後，斯國總統拉賈帕克薩1日宣布全國進入緊急狀態，並實施全國宵禁令直至4日。

斯國主要反對派聯盟「團結人民力量」（SJB）譴責為壓制人民示威而實施的社群媒體封鎖令，並稱拉賈帕克薩的政府應下台。遭封鎖的社群媒體包括臉書、推特、Instagram及通訊軟體WhatsApp。

100多名反對派議員和支持者3日試圖從反對派領袖普瑞馬達沙的家遊行到首都的獨立廣場，但遭政府武裝部隊阻止。雙方在緊張對峙近兩小時後和平散去。

曾任斯國財長的議員威克拉馬納譴責緊急狀態令以及軍隊出現在城市的街頭，「我們不能允許軍事接管，他們應該知道我們仍是一個民主國家。」

斯里蘭卡示威者3日首都可倫坡敲打鍋子抗議物價飆漲。（Getty Images）
斯里蘭卡示威者3日首都可倫坡敲打鍋子抗議物價飆漲。（Getty Images）

社群媒體 宵禁 遊行

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