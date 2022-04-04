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巴基斯坦國會倒閣不成反遭解散 總理指美國策動推翻政府

編譯羅方妤／綜合3日電
巴基斯坦總理康恩汗面臨國會不信任動議投票前，執政「正義運動黨」（PTI）發起全國多地持續造勢集會。圖為支持者3月27日在在伊斯蘭堡參加公開集會時揮舞PTI旗幟。（ 路透）
巴基斯坦總理康恩汗面臨國會不信任動議投票前，執政「正義運動黨」（PTI）發起全國多地持續造勢集會。圖為支持者3月27日在在伊斯蘭堡參加公開集會時揮舞PTI旗幟。（ 路透）

巴基斯坦政局出現戲劇性變化，掌握足夠票數的反對派國會議員原定3日發動倒閣，通過不信任投票罷免總理康恩；但康恩親密盟友、國民議會副議長蘇里拒絕表決倒閣案，康恩隨即建請總統艾維解散國會並獲准，意味巴基斯坦將在90天內舉行大選。

巴基斯坦反對派近來成功說服康恩執政聯盟一些夥伴倒戈，康恩的巴基斯坦正義運動黨（PTI）上周已失去國民議會多數優勢。反對派抓住機會要求進行不信任投票，但被蘇里阻攔。

反對派認為康恩陣營阻撓不信任投票等動作違法，已向最高法院提起訴訟。反對黨巴基斯坦人民黨主席扎爾達里在艾維批准康恩解散國會前，推文寫道：「我們將在國民議會發動靜坐抗議，我們的律師正趕往最高法院。我們呼籲所有機構保護並執行巴基斯坦憲法。」

巴基斯坦總理康恩曾指控美國干涉巴基斯坦事。（路透）
巴基斯坦總理康恩曾指控美國干涉巴基斯坦事。（路透）

康恩聲稱，由於他批評美國政策，及他在全球議題上不跟西方站在同一陣線對抗中俄，美國正帶頭策動推翻他。俄國入侵烏克蘭之際，康恩曾前往莫斯科與俄國總統普亭會面，本周稍早還指控美國干涉巴基斯坦事務；但反對派政治人物嘲弄康恩言論，美國也否認策動推翻康恩。

康恩在2018年7月就任總理，誓言打擊貪腐和重振經濟，但巴國通貨膨脹失控，過去兩年糧食等基本物資價格上漲23%，而鄰國印度只上漲7%，加上外債暴增，導致康恩民意支持度大幅下滑。

此外，康恩疑似失去影響力強大的軍方支持。去年10月，康恩想讓他信任的軍事情報局局長留任，一度拒絕簽署軍方已敲定的新局長任命案，引發雙方嫌隙。BBC指出，人們普遍認為康恩當初是靠軍方協助當上總理，如今雙方鬧翻，反對黨因此抓住時機發動倒閣。

人口2.2億的巴基斯坦建國以來，至今沒有任何總理做滿五年任期。

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