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巴西里約熱內盧土石流至少14死 媽媽和6孩子遭活埋

編譯中心／綜合3日電

巴西當局昨天表示，豪雨引發里約熱內盧州（Rio de Janeiro）暴洪與土石流，造成至少14人喪命，其中包括8名孩童，另有5人失蹤。

中央社引述法新社報導，連2天的豪雨重創里約熱內盧州大西洋沿岸，預料未來幾天還會降下更多雨量。

近來巴西遭到連串致命風暴侵襲，專家表示，受氣候變遷影響，風暴威力更強。

6週前洪水與土石流才在巴西帝國19世紀的夏都貝德羅保利斯（Petropolis）造成233人喪生，而這次受災最嚴重的地區包括旅遊城鎮巴拉奇（Paraty）。

巴拉奇官員2日表示，彭塔內格拉（Ponta Negra）的土石流造成1名媽媽和她分別才2歲、5歲、8歲、10歲、15歲和17歲的6個小孩在家中遭土石流活埋，第7個小孩幸運獲救後送醫，目前狀況穩定。

巴拉奇市長魏達爾（Luciano Vidal）告訴路透：「我們先前就預期會下雨，發布了警告，但不幸的是，彭塔內格拉這棟屋子倒塌，只有1名小孩獲救。」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在臉書上表示，聯邦政府已派出軍機協助撤離。

安格拉王市（Angra dos Reis）有另外6人喪生，包括2名孩童。

而在里約熱內盧市西北40公里的麥斯吉達（Mesquita），1名38歲男性在試圖將另一人救出洪水時，不幸觸電致死。

巴西 洪水 風暴

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