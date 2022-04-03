南韓宣揚軍力引來金與正狂罵 北韓嗆摧毀首爾目標

北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。（路透資料照片）

北韓 3日譴責南韓 國防部長徐旭有關攻擊北韓能力的言論，並警告如果南韓採取先發制人等危險軍事行動，北韓將摧毀首爾主要目標。北韓領導人金正恩的妹妹金與正 也嚴詞批評南韓。

根據韓聯社報導，金與正說，南韓如果想要避免慘劇，就應該謹慎言行和自我反省，北韓不希望再看到這種意氣用事。她還使用「瘋子」、「垃圾」及「對決狂」等措辭猛烈批評徐旭。

金與正表示，徐旭宣稱將對北韓實施「先發制人」打擊，暴露出反北韓的瘋狂對抗，是毫無益處的狂妄自大，這將使南韓面臨嚴重威脅。

她說，既然南韓軍方已表露出嚴重的挑釁和對抗意圖，她也將根據「委任」發出嚴肅警告，北韓將從多方面重新考慮對南韓政策。分析指出，金與正使用「委任」一詞是在暗示這是金正恩的授意。

路透社報導，徐旭1日表示，南韓軍方擁有多種飛彈，射程、精準度和威力都顯著提升，「能夠準確、快速地擊中北韓的任何目標」。

徐旭還說，國防部將積極支持軍方，確保有能力壓倒性的回應北韓飛彈威脅。他稱北韓為「敵人」。

韓聯社報導，北韓政治局常務委員兼黨中央委員會書記樸正天也針對徐旭發言發表談話，警告有可能毀滅首爾和韓方軍隊。

樸正天表示，南韓一旦對北韓發動先發制人式的危險軍事行動，北韓將立即集中力量毀滅首爾的主要目標和南韓軍隊。

他還指出，眾所週知，朝鮮半島仍處於停戰狀態，尖銳的軍事緊張正在持續。在此情況下，任何細微的誤判和刺激對方的言行都可能引發危險的衝突，成為全面戰爭的導火線。

他強調，南韓不應以對決的妄動加劇局勢緊張。據悉，樸正天還擔任勞動黨中央軍事委員會副委員長一職。