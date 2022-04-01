阿富汗嚴重缺糧 人民賣腎糊口 聯合國尋44億援助破新高

據估計，阿富汗有多達2300萬人面臨嚴重糧食不足威脅。圖為居住在洞穴中的阿富汗孩童。(新華社)

自2021年塔利班重新掌權以來，阿富汗 人道災難日趨惡化，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）3月31日表示，阿富汗嚴重缺糧部分人不得不賣掉子女或身體部分來換取食物，向國際社會尋求破紀錄的44億美元人道支援。他們也敦促捐助者不要落入忽視阿富汗危機的陷阱，而只注意到俄羅斯 在烏克蘭 的戰爭。

香港01報導，塔利班奪權後，美國等一眾西方國家凍結阿富汗近90億美元的國家資產，使塔利班無法取得營運國家的資金，加上當地面臨近年最嚴重的乾旱問題、烏克蘭戰事令糧食價格上漲，阿富汗估計多達2300萬人面臨嚴重糧食不足威脅。

古特雷斯指出，不少貧困戶已需要賣掉孩子或腎臟以養家糊口。由於目前，全球注意力都落在俄羅斯對烏克蘭的戰爭之上，使募款工作格外困難，他呼籲國際社會「放過」阿富汗人民，「大約95%的人沒有足夠的食物，900萬人面臨飢荒的風險。」、「如果不立即採取行動，超過100萬嚴重營養不良的兒童將處於死亡邊緣。」

據悉，塔利班去年8月15日奪取阿富汗政權後，該國人道危機迅速惡化。

在這場捐助大會舉行的一周前，這個強硬派組織關閉了女子學校，讓國際社會非常失望。

共同主辦線上認捐活動的聯合國、英國、德國和卡達在譴責關閉學校舉措的同時，堅稱國際社會不能拋棄阿富汗人民，當地有60%的人口需要援助才能過活。

他們也敦促捐助者不要落入忽視阿富汗危機的陷阱，而只注意到俄羅斯在烏克蘭的戰爭。