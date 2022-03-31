我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

文在寅將卸任 妻子卻爆挪用公款治裝 國民要求公布明細

編譯中心／綜合30日電

南韓總統文在寅任期將在5月9日屆滿，妻子金正淑出席公開場合時穿著服裝的治裝費來源，卻遭質疑濫用青瓦台特殊活動費。青瓦台雖出面澄清金正淑服裝是自費購買，今天仍遭市民團體提告，警方將介入調查。

韓聯社報導，警方表示，市民團體庶民民生對策委員會指控金正淑涉嫌侵吞公款及觸犯特殊犯罪加重處罰中的國庫損失等罪嫌，案件已交由首爾警察廳防腐敗及公共犯罪搜查隊偵辦。庶民民生對策委員會25日就向警方報案，警方原考慮將此案移送高層公職者犯罪搜查處，但最後還是決定直接著手調查。

南韓社群網站及在野黨近期持續傳出對金正淑治裝費來源的質疑，有團體請求青瓦台公開特殊活動費及金正淑禮賓費用等細項，青瓦台不服法院判決提出上訴，讓質疑聲浪進一步擴大。

另外，南韓網路論壇最近流傳一張拍攝於2018年7月10日的相片，當時金正淑在首爾某間電影院被安排與印度留學生一同觀賞印度電影「我和我的冠軍女兒」（Dangal）。當時金正淑被拍到左肩上的花豹模樣胸針似乎是法國奢華珠寶品牌卡地亞（Cartier）的產品，至少要價2億韓元以上（約16.5萬美元）。

不過事後卡地亞澄清該胸針並非自家產品，青瓦台關係人士依此向媒體公開，卻被當面質問「是仿冒品嗎？」又掀起熱議。

文在寅5月9日任期屆滿後，包括特殊活動費等相關內容都將列入保密30年的「總統指定紀錄物」，屆時將難以查閱相關內容；而要求青瓦台應公開細項的法院判決，在文在寅卸任前定讞可能性並不高。

文在寅 南韓 電影院

上一則

英國女大生百元起家 開創時裝事業 年營業額已破百萬

下一則

BA.2變種病毒發威…亞洲確診數破億 每2天暴增百萬例

延伸閱讀

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿
特赦人選分歧？文在寅、尹錫悅選後初會面告吹

特赦人選分歧？文在寅、尹錫悅選後初會面告吹
工作磋商尚未結束 文在寅臨時取消會晤尹錫悅

工作磋商尚未結束 文在寅臨時取消會晤尹錫悅
文在寅將會尹錫悅談總統交接 是否談特赦「他」成看點

文在寅將會尹錫悅談總統交接 是否談特赦「他」成看點

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離