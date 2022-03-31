文在寅將卸任 妻子卻爆挪用公款治裝 國民要求公布明細

南韓 總統文在寅 任期將在5月9日屆滿，妻子金正淑出席公開場合時穿著服裝的治裝費來源，卻遭質疑濫用青瓦台特殊活動費。青瓦台雖出面澄清金正淑服裝是自費購買，今天仍遭市民團體提告，警方將介入調查。

韓聯社報導，警方表示，市民團體庶民民生對策委員會指控金正淑涉嫌侵吞公款及觸犯特殊犯罪加重處罰中的國庫損失等罪嫌，案件已交由首爾警察廳防腐敗及公共犯罪搜查隊偵辦。庶民民生對策委員會25日就向警方報案，警方原考慮將此案移送高層公職者犯罪搜查處，但最後還是決定直接著手調查。

南韓社群網站及在野黨近期持續傳出對金正淑治裝費來源的質疑，有團體請求青瓦台公開特殊活動費及金正淑禮賓費用等細項，青瓦台不服法院判決提出上訴，讓質疑聲浪進一步擴大。

另外，南韓網路論壇最近流傳一張拍攝於2018年7月10日的相片，當時金正淑在首爾某間電影院 被安排與印度留學生一同觀賞印度電影「我和我的冠軍女兒」（Dangal）。當時金正淑被拍到左肩上的花豹模樣胸針似乎是法國奢華珠寶品牌卡地亞（Cartier）的產品，至少要價2億韓元以上（約16.5萬美元）。

不過事後卡地亞澄清該胸針並非自家產品，青瓦台關係人士依此向媒體公開，卻被當面質問「是仿冒品嗎？」又掀起熱議。

文在寅5月9日任期屆滿後，包括特殊活動費等相關內容都將列入保密30年的「總統指定紀錄物」，屆時將難以查閱相關內容；而要求青瓦台應公開細項的法院判決，在文在寅卸任前定讞可能性並不高。