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「IQ僅69」馬國男運毒被判死 新加坡駁回上訴…近日絞刑

編譯中心／綜合29日電
圖為民眾去年11月在馬來西亞拿著印有納根照片的海報，聲援納根。（歐新社資料照片）
圖為民眾去年11月在馬來西亞拿著印有納根照片的海報，聲援納根。（歐新社資料照片）

新加坡上訴法院29日駁回34歲馬來西亞印度裔男子納根，關於暫緩執行死刑的上訴申請，預計他數天內會被執行絞刑。納根智商為IQ 69（低於常人85至115的平均智商），同時患有注意力不足過動症（ADHD），因此當時被判刑時引起各界譁然，各人權團體關注，馬來西亞總理更以私人身分向新加坡總理李顯龍求情。

納根2009年入境新加坡時，被發現身上藏有42.72克的海洛因，翌年被判死刑。納根在被關押超過十年後，新加坡法院無預警在2021年10月26日發出通知，表示將在11月10日處死納根，未料此案在短時間內引起星馬兩國、人權組織、律師團體和國際媒體等關注與施壓。請願者認為納根的智商只有69，屬智能不足，當年只是受人利用而運毒。

此外，馬來西亞總理依斯邁更以私人身分致函新加坡總理李顯龍，希望可以暫緩行刑。律師也在行刑前一天向終審法院提出上訴，稱對智能不足者執行死刑違反國際法；此案在納根死刑前一天確診後，暫緩執行死刑。

法院29日駁回納根的上訴，法官認為他知道自己正在做什麼，也知道他所做的違反新加坡嚴苛的毒品法例，因此必須承擔後果。英國人權組織Reprieve指出，除非獲新加坡總統赦免，否則納根料會於近日行刑。

新加坡是一個嚴刑峻法的國家，販賣或者運輸毒品就會被判死刑。新加坡死刑制度為人權組織批評，尤其是將之作為對於犯非暴力罪行者的強制性刑罰（如毒品相關罪行），受到更廣泛的批評。

新加坡 毒品 英國

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