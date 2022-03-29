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「朝路人開火」以色列再傳槍擊釀5死 槍手遭警擊斃

中央社／以色列布內布拉克29日綜合報導
以色列緊急醫療救護人員表示，沿海城市特拉維夫附近29日發生槍擊事件，造成5人死亡，這是這個猶太國家一周內發生的第3起致命攻擊事件。（路透）
以色列緊急醫療救護人員表示，沿海城市特拉維夫附近29日發生槍擊事件，造成5人死亡，這是這個猶太國家一周內發生的第3起致命攻擊事件。（路透）

以色列緊急醫療救護人員表示，沿海城市特拉維夫（Tel Aviv）附近29日發生槍擊事件，造成5人死亡，這是這個猶太國家一周內發生的第3起致命攻擊事件。

極端正統的布內布拉克鎮（Bnei Brak）和鄰近的拉馬特甘鎮（Ramat Gan）居民說，一名男子駕車繞行並朝路人開火，以色列警方稍後表示，安全部隊已將攻擊者擊斃。

警方沒有透露攻擊者身分，但以色列媒體報導，這起槍擊事件與一名來自約旦河西岸的巴勒斯坦人有關，此人曾在以色列監獄服刑4年。根據報導，這名男子名叫迪亞哈瑪沙（Diaa Hamarshah）。

以色列電視台播出的畫面顯示，一名身著黑衣的男子拿著突擊步槍，橫行在布內布拉克鎮的一條馬路上。

警方說，這名男子射殺4名平民和一名抵達現場的警察後，遭警方開槍擊斃。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）負責人艾里賓（Eli Bin）將布內布拉克鎮兩處地點發生槍擊事件的死亡人數上調至5人。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）罕見地譴責這起攻擊事件。

阿巴斯在巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）刊載的聲明中說：「在我們努力尋求穩定的同時，殺害巴勒斯坦和以色列平民只會導致局勢進一步惡化。」

綜合媒體報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）說，以色列「正面臨一波凶殘的恐怖主義」。

中央社引述在場的法新社記者說，當局深夜在布內布拉克部署大批警力。

目前尚未有人出面聲稱犯下這起攻擊案。

班奈特說，他將與最高層級安全官員召開緊急會議，關注局勢發展。

29日這起槍擊案是以色列在一周之內發生的第3起致命攻擊事件，共奪走11條人命，其中不包括肇事者。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）29日譴責這起釀成5人喪命的「恐怖攻擊」，稱以色列最近發生一連串暴力事件「令人無法接受」。

布林肯說，「我們強烈譴責29日發生在以色列布內布拉克鎮的恐怖攻擊事件，導致5名無辜受害者喪命」，還說「這種暴力行為令人無法接受。以色列人與世上所有人一樣，都該享有沒有恐懼的和平生活」。

以色列 槍擊 巴勒斯坦

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