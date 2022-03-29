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烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

可以開趴、辦婚禮 墨西哥總統專機開放出租

中央社／墨西哥市28日綜合外電
墨西哥前總統卡德隆的專機要被出租了。（美聯社）
墨西哥前總統卡德隆的專機要被出租了。（美聯社）

墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示，他的政府將出租前總統的奢華專機，讓民眾用在生日派對與婚禮等特殊場合。3年前，他的政府出售這架總統專機，但至今乏人問津。

法新社報導，提倡撙節度日的羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）平常出訪是搭乘商業航班，他2018年投入選戰時就矢言將出售這架波音（Boeing）787夢幻客機（Dreamliner），稱這架專機等於是在「侮辱」民眾。

墨西哥前總統卡德隆的專機奢華。（美聯社）
墨西哥前總統卡德隆的專機奢華。（美聯社）

羅培茲歐布拉多跟記者說，這架專機將轉交軍方經營的奧爾梅克馬雅墨西哥（Olmeca Maya Mexica）公司租賃。這家公司負責經營墨西哥市郊外上週啟用的新機場，並執行其他大型基礎建設計畫。

他表示，租賃所得將用來支付飛機花費與維修費用。

羅培茲歐布拉多說，如果有人「要結婚、想帶親朋好友搭機兜風」，或者是開生日派對與舉辦員工旅遊，這架總統專機開放出租。

這架飛機是在前總統卡德隆（Felipe Calderon）2006年到2012年執政期間以約2億1800萬美元購得，但只有他的繼任者潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）搭過。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多。（歐新社）
墨西哥總統羅培茲歐布拉多。（歐新社）

這架大型的噴射機經客製化設計，內有尊榮客房、私人浴室且可供80人搭乘，羅培茲歐布拉多想要出售，但一直找不到買家。

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