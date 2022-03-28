北韓傳4月25日重啟核試驗 南韓準總統派團來美磋商

南韓首都首爾車站一名女子，25日觀看北韓聲稱成功試射火星17型新型洲際彈道飛彈新聞。（歐新社）

北韓 24日成功試射洲際彈道飛彈，但沒有收手跡象，韓聯社今天引述南韓 政府消息報導，北韓正加快修復咸鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場，最快4月中旬就可能重啟暫停4年多以來的核試驗。對此，南韓候任總統發言人金恩慧27日在書面簡報中表示，準總統尹錫悅決定將於下月向美國派遣「韓美政策協議代表團」，與美方就韓美同盟、北韓問題、東亞及全球問題、經濟安全事務廣泛交換意見。

多名韓軍和政府消息人士透露，為了短期內快速修復豐溪里核試驗場3號坑道，北韓近日放棄修復坑道原入口，改以從側面挖掘捷徑，以直接通往坑道內部。照此方式，北韓下月即可完成核試驗場坑道修復工作。

北韓於2018年自行宣布暫停核試驗，在歐美媒體公開見證之下，炸毀未被核試驗汙染的2至4號坑道入口。此後，豐溪里試驗場一直關閉。報導稱，3號坑道的受損狀況較輕，或有重啟再利用的價值。隨著北韓半島無核化談判2019年陷僵局後，金正恩表示不再受暫停核試驗約束。

南韓政府認為，按照目前修復速度，不排除北韓將於已故最高領導人金日成創建抗日游擊隊的4月25日前後進行核試驗。

另外，北韓官媒朝中社報導，北韓領導人金正恩24日親自下令並監督試射火星 17型新型洲際彈道飛彈。然而，韓聯社爆料，經南韓與美國研判，該洲際飛彈應是舊型的「火星15」飛彈。

韓美雙方匯集多種渠道收集資訊指出，北韓當時所試射洲際飛彈的的火箭發動機共有兩個噴管，與火星15型相同，而火星17型的火箭發動機共有四個噴管。此外，第一級火箭燃燒耗時也幾乎與火星15型洲際彈道飛彈相同。